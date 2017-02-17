Скотт Прюитт возглавил Агентство по охране окружающей среды

Сенат США утвердил Скотта Прюитта, которого номинировал президент Дональд Трамп, в должности директора федерального Агентства по охране окружающей среды (EPA). Против назначения Прюитта выступали многие экологические организации.

За назначение Прюитта проголосовали 52 сенатора (среди них два сенатора-демократа), 46 – против (в том числе, сенатор-республиканец). Голосование было проведено после ночной сессии, на которой демократы выступали с призывами не допустить этого назначения.

Ранее Скотт Прюитт занимал пост генерального прокурора штата Оклахома и подал более 12-ти исков против Агентства по охране окружающей среды. В частности, он опротестовывал усилия EPA по ограничению выбросов парниковых газов.

Прюитт пообещал реформировать и модернизировать Агентство. Ранее он выражал сомнения в том, что глобальное потепление вызвано деятельностью человечества, однако во время слушаний признал, что этот фактор способен оказывать определенное влияние на рост мировых температур.

Прюитт тесно связан с нефтяными и газовыми компаниями, которые активно финансово поддерживали его политические кампании.

Некоторые сотрудники Агентства по охране окружающей среды открыто протестовали против назначения Прюитта.