Парламент Шотландии высказался за референдум о независимости

Шотландские сепаратисты планируют провести плебисцит в ближайшие два года
Парламент Шотландии поддержал решение о проведении нового референдума о независимости.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен – сторонница независимости – планирует провести референдум в течении двух лет, до окончания процесса выхода Великобритании из Европейского Союза.
Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято по итогам референдума, проведенного в прошлом голу, однако формальный процесс будет начат в среду, 29 марта.
За сохранение членства Великобритании в ЕС проголосовали две трети шотландцев. Никола Стерджен доказывает, что выход из многовекового союза с Англией – единственный способ, с помощью которого Шотландия может остаться в ЕС.
Три года назад шотландцы уже голосовали на референдуме о независимости, и сепаратисты потерпели поражение.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не поддержит новый референдум до тех пор, пока страна полностью не отделится от Евросоюза – этот процесс может занять несколько лет.
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