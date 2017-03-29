Парламент Шотландии высказался за референдум о независимости

Парламент Шотландии поддержал решение о проведении нового референдума о независимости.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен – сторонница независимости – планирует провести референдум в течении двух лет, до окончания процесса выхода Великобритании из Европейского Союза.

Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято по итогам референдума, проведенного в прошлом голу, однако формальный процесс будет начат в среду, 29 марта.

За сохранение членства Великобритании в ЕС проголосовали две трети шотландцев. Никола Стерджен доказывает, что выход из многовекового союза с Англией – единственный способ, с помощью которого Шотландия может остаться в ЕС.

Три года назад шотландцы уже голосовали на референдуме о независимости, и сепаратисты потерпели поражение.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не поддержит новый референдум до тех пор, пока страна полностью не отделится от Евросоюза – этот процесс может занять несколько лет.