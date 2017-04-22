В Вашингтоне проходит «Марш в поддержку науки»

Ученые, студенты, активисты экологических и правозащитных организаций вышли сегодня на масштабные акции в Вашингтоне, приуроченные к «Дню Земли». Всего выступления пройдут в 600 городах США.

«Можно сказать, что новая администрация США заставила нас выйти на эту демонстрацию», - считает сопредседатель национального комитета «Марша в поддержку науки» Лидия Вилла-Комарофф.

Недовольство участников акций вызвало намерение Белого дома сократить финансирование научных программ и проектов по исследованию изменения климата. Проект бюджета, предложенный президентом Трампом в марте, предполагает, что наибольшие потери понесут Агентство по защите окружающей среды, Национальные институты здоровья, Министерство энергетики, Национальная администрация по изучению океанов и атмосферы, а также программа НАСА по исследованию земной поверхности.

Так, например, Министерство здравоохранения может лишиться 16,2 процентов своего бюджета, или 12,6 миллиардов долларов. Агентство по защите окружающей среды потеряет 2,6 миллиарда, одновременно работу могут потерять 3 200 сотрудников ведомства.

Всего финансирование этих агентств должно быть сокращено на 54 миллиарда. Сэкономленные средства администрация планирует направить на увеличение военного бюджета страны.

«Эти драконовские меры не только нанесут непоправимый ущерб научным исследованиям, но и лишат нас будущего, - говорит Лидия Вилла-Комарофф. – Молодежь просто не будет заниматься фундаментальной наукой, если ее не будут финансировать».

Организаторы демонстраций не скрывают, что собираются повторить успех прошедшего в январе «Женского марша», собравшего в Вашингтоне и еще десятках городов США, Европы и Азии несколько миллионов участников.

Количество участников маршей, вышедших на улицы в Вашингтоне и других городах США пока неизвестно. Тем не менее, о масштабах инициативы можно судить хотя бы потому, что официальная страница мероприятия в сети Facebook насчитывает более 527 тысяч участников, в «Твиттере» за новостями о маршах следят 350 тысяч человек.

Несмотря на то, что участники демонстраций выступают против политики администрации президента Трампа, организаторы «Марша в поддержку науки» уже заявили, что не собираются выступать с политическими требованиями. Вместо этого они намерены заявить о необходимости поддержки науки и научных иссследований.

Конгрессмен-демократ Дон Бейер считает, что законодатели на Капитолийском холме обязаны прислушаться к мнению протестующих.

«Мы не можем согласиться с сокращением расходов на науку, - уверен он. – Это сиюминутное решение, а мы должны мыслить более масштабно, думая о будущих поколениях».