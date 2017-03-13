Заместитель саудовского кронпринца встретится с Трампом

Заместитель наследного принца Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман в понедельник вылетел в США с визитом, в ходе которого он проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в сообщении королевского двора, переданном государственным информагентством SPA.

Влиятельный сын короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза принц Мухаммад возглавляет работу по реализации плана экономических реформ в стране. Это будет его первая встреча с президентом США после вступления Трампа в должность в январе.

В сообщении двора говорится, что в ходе переговоров с Трампом и другими американскими официальными лицами принц Мухаммад, который также является министром обороны Саудовской Аравии, как ожидается, «обсудит укрепление двусторонних отношений и региональные проблемы, представляющие взаимный интерес».

Отмечается, что рабочий визит начнется в четверг, но других подробностей сообщение не содержит.

Король Салман, глава страны – крупнейшего экспортера нефти в настоящее время находится в Японии в рамках месячного турне по Азии, направленного на укрепление связей с наиболее динамично развивающимися импортерами саудовской нефти и расширение инвестиционных возможностей, включая продажу доли в государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco.

Трамп провел телефонный разговор с Салманом вскоре после вступления в должность в январе и, согласно заявлению Белого дома, согласился поддержать создание зон безопасности в Сирии и Йемене.

Перед отбытием в США принц Мухаммад встретился в воскресенье в Эр-Рияде с главой Citigroup Майклом Корбатом. Как сообщает SPA, на встрече обсуждались инвестиционные возможности в королевстве и в мире.