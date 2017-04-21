Сара Пэйлин: нас должны насторожить действия России у берегов Аляски

Отвечая на вопрос ведущего телеканала CNN Джейка Таппера о том, как она относится к пролетам российских стратегических бомбардировщиков у побережья Аляски, бывший губернатор штата и участник президентской гонки 2008 года Сара Пэйлин заявила, что американцев должны насторожить действия России.

По словам Пэйлин, ее всегда возмущало, насколько люди недооценивают стратегическое положение Аляски и ее значение в обеспечении безопасности Соединенных Штатов.

«Россия в течение многих лет буквально физически помечает участки морского дна, заявляя права на природные ресурсы, принадлежащие США – минералы, нефть, газ, - заявила Пэйлин. – При этом, во времена администрации Обамы мы никогда не давали этому отпора. Мы ни разу не сказали: эй, убирайтесь с нашей территории, это наше!»

Сара Пэйлин выразила надежду, что американцы, наконец, задумаются, насколько близко находится Россия к Аляске, сколь агрессивно она пытается претендовать на американские ресурсы, и потребуют у новой администрации более активно отстаивать свои интересы.