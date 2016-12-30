Facebook принес извинения за блокировку аккаунта Санта-Клауса

Санта-Клаус вернулся в Facebook после того, как на Рождество его аккаунт был заблокирован. Аккаунт в Facebook члена Городского совета города Норт-Пол, (Северный полюс), штат Аляска, чье юридическое имя – Санта-Клаус, был заблокирован, после того, как социальная сеть затребовала у него документ, удостоверяющий личность.

Клаус является пользователем Facebook уже 8 лет, подписку на обновления на его странице оформили более 300 тысяч человек. По словам Клауса, он использует свою страницу, чтобы помочь распространить дух Рождества при помощи вдохновляющих историй, цитат и фотографий.

Представитель Facebook заявил, что сеть поступила неправильно, заблокировав аккаунт Клауса, заявив: «Мы очень сожалеем об этой ошибке. Аккаунт был заблокирован по ошибке и восстановлен, как только мы смогли разобраться, в чем дело. Наша команда имеет дело с миллионами аккаунтов каждую неделю, и мы иногда тоже ошибаемся».

По словам Клауса, Facebook так и не сообщил ему причин блокировки аккаунта, добавив, что она произошла после того, как у него несколько раз потребовали подтвердить свою личность документами.

«Они просто не верят, меня зовут Санта-Клаус и я живу в городе под названием Северный полюс», - поделился он в интервью газете News-Miner.

Он добавил, что переслал Facebook многочисленные документы, подтверждающие, что его настоящее имя Санта-Клаус и он на самом деле проживает в городе под названием Норт-Пол.

«Я просто не могу поверить, что кто-то, особенно на Рождество, так со мной обойдется, - обратился Клаус к поклонникам на News-Miner. - Мне очень повезло, я живу в относительно небольшом сообществе и у меня есть друзья и соседи, а также сотни тысяч людей, которые любят мою страницу и готовы помочь мне побороть несправедливость, как в реальной жизни, так и в виртуальном пространстве. Моя страница в Фейсбуке является плодом любви, и я бы никогда намеренно не отказался от вас. Спасибо за понимание».