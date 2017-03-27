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Города, предоставляющие убежища нелегальным иммигрантам, могут лишиться финансирования

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Для принятия окончательного решения Генеральный прокурор США должен дождаться выводов Министерства внутренней безопасности

Города США, которые не будут сотрудничать с федеральными иммиграционными властями, могут потерять миллионы долларов поддержки от Министерства юстиции США. Об этом в понедельник заявил Генеральный прокурор США Джефф Сешнс.

Так называемые «города-убежища», помогающие нелегальным иммигрантам избежать депортации, часто отказываются уведомлять Службу иммиграции и таможенного контроля США об освобождении из заключения нелегальных иммигрантов.

Дональд Трамп, который во время избирательной кампании неоднократно заявлял о необходимости борьбы с нелегальной иммиграцией, свои указом от 25 января приказал правительству США прекратить финансирование городов, предоставляющих убежища. Указ еще должен быть приведен в действие администрацией, и заявление Сешнса является первым шагом на это пути.

«Неспособность депортировать иммигрантов, признанных виновными в совершении преступлений, ставят под угрозу целые общины, особенно те, которые находятся на территории убежищ, стремящихся защитить нарушителей», - заявил Сешнс во время брифинга в Белом доме.

Финансы, выделяемые Министерством юстиции США, обычно идут на нужды местной полиции: совершенствование методов борьбы с преступностью, покупку оборудования и оказание помощи жертвам преступлений.

Для введения в действие указа Дональда Трампа Генеральный прокурор США должен дождаться выводов Министерства внутренней безопасности США о том, какой город или округ штата является убежищем для нелегальных иммигрантов. На прошлой неделе Министерство опубликовало список из 120 городов и округов, которые не хотят сотрудничать с федеральным правительством в данном вопросе.

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