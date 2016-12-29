Обама объявил санкции в ответ на российские кибератаки

«Сегодня я распорядился принять ряд мер в ответ на агрессивное притеснение представителей властей США со стороны России и кибероперации, нацеленные против выборов в США, – говорится в распространенном в четверг заявлении президента США.–Эти меры последовали за неоднократными частными и публичными предупреждениями в адрес российского правительства и представляют собой необходимый и уместный ответ на действия, призванные причинить вред американским интересам вопреки принятым международным нормам поведения».

Как подчеркнул Обама, «все американцы должны быть обеспокоены действиями России».

«В октябре, – продолжал он, – моя администрация заявила, что, по нашим оценкам, Россия предпринимала меры, нацеленные на вмешательство в избирательный процесс в США. Эти кражи и публикации данных могли производиться только по указанию высших эшелонов российской власти. Более того, наши дипломаты в Москве в течение последнего года сталкивались с неприемлемым уровнем притеснений со стороны служб безопасности и полиции. Подобные действия имеют последствия. Сегодня я распорядился принять ряд ответных мер».

Как заявил президент, он издал «указ, дающий дополнительные полномочия в плане реагирования на определенные виды киберактивности, которые нацелены на вмешательство в наш избирательный процесс или его срыв, а также против наших избирательных институтов или институтов наших союзников и партнеров».

«Воспользовавшись этими новыми полномочиями, – уточнил Обама, – я ввел санкции против девяти физических и юридических лиц, российских спецслужб ГРУ и ФСБ, четырех офицеров ГРУ и трех компаний, предоставлявших материальную поддержку кибероперациям ГРУ. Кроме того, министр финансов внес в санкционный список двух российских граждан за использование кибер-средств в целях неправомерного использования денежных средств и личной информации».

В заявлении президента США отмечается, что «Госдепартамент США также закрывает два российских дипломатических объекта, в Мэриленде и Нью-Йорке, которые использовались в целях, связанных с разведкой, и объявил 35 российских дипломатов «персонами нон-грата». Наконец, Министерство внутренней безопасности и ФБР опубликуют рассекреченную техническую информацию о киберактивности гражданских и военных органов России, чтобы помочь специалистам по защите кибербезопасности в США и за рубежом обнаруживать и пресекать проявления российской международной кампании вредоносной кибердеятельности».

«Этими действиями наш ответ на агрессивную деятельность России не ограничится, – подчеркнул президент Обама. – Мы продолжим принимать различные меры, когда и где сочтем нужным, в том числе без огласки. Соединенные Штаты и их союзники и друзья по всему миру должны не только привлечь Россию к ответственности за сделанное, но и объединить усилия, чтобы противодействовать ее попыткам подорвать существующие международные нормы поведения и вмешиваться в демократическое управление. В этой связи моя администрация в ближайшие дни представит Конгрессу отчет о российских попытках вмешательства в наши выборы, а также о вредоносной кибердеятельности, связанной с нашими прошлыми выборами».