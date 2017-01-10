Сенаторы представят законопроект о новых санкциях против РФ

Группа сенаторов собирается сегодня представить законопроект, вводящий новые санкции против России. Среди предлагаемых мер – визовые ограничения и замораживание финансовых активов лиц, непосредственно причастных к организации кибератак во время избирательной кампании в США. Кроме этого, законодатели планируют объявить о возможных санкциях против иностранных компаний, сотрудничающих с предприятиями российской оборонной промышленности или связанных с разведслужбами РФ. В «черные списки» минфина США могут попасть и западные инвесторы, вложившие 20 миллионов долларов и более в разведку и добычу нефти и газа в РФ.

Документ также предусматривает введение новых санкций за действия Москвы в Украине и Сирии и формулирует в рамках единого законодательного акта четыре указа президента Обамы, выпущенные после российской аннексии Крыма. Жесткие меры будут введены против любых организаций или частных лиц, публично согласившихся с российскими претензиями на полуостров.

Для борьбы с «российской пропагандой и распространением недостоверных сведений» законодатели планируют дополнительно выделить госдепартаменту США и другим федеральным ведомствам 100 миллионов долларов.

Как уточняет агентство Reuters, авторами законопроекта с подзаголовком «Отвечая на недружественные действия России в 2017 году» (Countering Russian Hostilities Act of 2017) стали влиятельные сенаторы, представляющие и республиканскую и демократическую партии США, – Джон Маккейн, Линдси Грэм, Бен Кардин и Роберт Менендес. О поддержке инициативы уже официально заявили еще семь членов верхней палаты Конгресса, среди которых – Марко Рубио, Бен Сассе и Роб Портман.

В тексте документа, с которым удалось ознакомиться изданию Politico, уточняется, что визовые и финансовые ограничения могут коснуться лиц «причастных к попыткам подорвать кибербезопасность общественных и частных организаций, а также демократических институтов».

Напомним, что 29 декабря 2016 администрация США объявила о новых санкциях по отношению к России в связи с хакерскими атаками. В санкционный список были включены пять ведомств и организаций в РФ, включая Федеральную службу безопасности и Главное разведуправление Генштаба МО РФ, а также щесть человек, среди которых – руководители ГРУ и уже объявленные ранее в розыск властями США по обвинению в хакерстве компьютерные мошенники. Всем им запрещен въезд в США, любые принадлежащие им активы на американской территории заблокированы.

На прошлой неделе сенатор Маккейн заявил, что законопроект должен получить «самую широкую» поддержку членов верхней палаты. Тем не менее, один из соавторов документа, сенатор Бен Кардин, уже посетовал на то, что у законодателей нет никаких возможностей оказать давление на новую администрацию и «заставить ее» применить новые санкции.

По словам сенатора, законопроект в обязательном порядке должен содержать и так называемый «national security waiver» – пункт, наделяющий президента США правом временной отмены любых санкций в интересах Соединенных Штатов.

«Вы обязаны уважать правило о разделении различных ветвей власти, - объяснил сенатор Кардин изданию Politico. – Мы определяем политику, но только президент может придать силу законам, которые мы принимаем. Мы можем потребовать у него отчета, но не можем вводить санкции. Это должна делать администрация».

Обсуждение законопроекта начинается во вторник, 10 января, в 13.00 по вашингтонскому времени.