Раскол в грузинской партии Михаила Саакашвили

Грузинская партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) распалась. Причем большинство из отделившихся от неё членов являются депутатами грузинского парламента, соответственно парламентское меньшинство, которое представляло до сих пор партия Саакашвили, будет состоять из представителей пока еще не имеющей названия новой политической силы.

Остальные депутаты от ЕНД, которые остались в так называемом лагере Саакашвили, собираются создать свою фракцию в парламенте.

Впервые о разладе в «ЕНД» стало известно в октябре, когда Политсовет постановил, что партия примет участие во втором туре выборов в одномандатных округах и войдет в парламент – вопреки позиции Михаила Саакашвили, который после поражения ЕНД на выборах 8-го октября призывал к бойкоту парламентских мандатов.

Напомним, что Михаил Саакашвили объявлен в Грузии в розыск по обвинению в превышении полномочий и растрате госсредств. Он покинул Грузию по истечении своего президентского срока в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался.

«Принципиальные разногласия»

Отделившаяся от ЕНД группа назвала ответственным за распад партии самого Михаила Саакашвили, который, как они утверждают, желает единолично править партией и не приемлет мнения, не совпадающие с его позицией.

«Мы прощаемся с ЕНД потому, что у нас возникли принципиальные разногласия с основателем партии Михаилом Саакашвили, который считает, что должен единолично править партией из Украины. Мы не собираемся проводить ревизию роли Миши – он сделал очень многое для Грузии. Но мы не думаем, что в будущем Грузии у него должна быть политическая роль. Это является фундаментальным различием между нами», – заявил в своем комментарии для СМИ депутат Серги Капанадзе.

«День освобождения»

В свою очередь, сам Саакашвили приветствовал конец, как он выразился – «правления лузеров», и заявил, что для него 12 января является «днем освобождения ЕНД и его возвращения народу». Примечательно, что экс-президент обвиняет отколовшихся соратников в снобизме и надменном отношении к народу.

«Партия сейчас единая и сильная как никогда за последние четыре года. Контроль над партией вернули себе несколько десятков тысяч активистов. В будущем надо принять закон, который даст возможность избирателям в случае обмана отозвать депутата из парламента», – написал Саакашвили на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

Экс-президент утверждает, что часть ЕНД, выступившая против него, была подкуплена оппонентом Саакашвили, экс-премьером Грузии (2012-2013) миллиардером Бидзиной Иванишвили, целью которого якобы было «изгнать» Саакашвили из его же партии.

Неформальное правление?

В ЕНД считают, что несмотря на добровольный уход с занимаемой должности в 2013 году, Иванишвили продолжает править страной «из-за кулис», являясь неформальным правителем Грузии. В то же время, как утверждают его бывшие соратники, сам Саакашвили претендует на роль лидера ЕНД, однако он больше не является гражданином Грузии.

По этой причине до окончательного распада ЕНД, лагерь экс-президента выступал за то, чтобы пост председателя партии, который до утраты грузинского гражданства занимал Саакашвили, оставался вакантным, в то время как другая группа в ЕНД заявляла о необходимости избрания нового председателя партии.

Напомним, Саакашвили занимал пост председателя Одесской областной государственной администрации с мая 2015-го до ноября 2016-го года. Согласно украинским законам, эту должность может занимать только гражданин Украины – поэтому президент Украины Петр Порошенко подписал тогда указ о принятии Михаила Саакашвили в украинское гражданство.

В то же время, по грузинским законам, лица, получившие гражданство другой страны, лишаются гражданства Грузии. 4-го декабря 2015 года по указу президента Грузии Георгия Маргвелашвили, грузинское гражданство экс-президента страны было аннулировано.

Примечательно, что после ухода с должности с поста губернатора Одесской области, Михаил Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко в том, что тот якобы поддерживает «криминальные кланы», и не содействует проведению реформ в Одессе. 11 ноября Саакашвили также заявил о намерении создать новую политическую силу в Украине – «Движение новых сил», которая будет добиваться досрочных парламентских выборов.