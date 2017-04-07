После теракта в Санкт-Петербурге активно проводятся оперативно-розыскные мероприятия

В Санкт-Петербурге продолжается контртеррористическая операция. Сотрудники правоохранительных органов предпринимают усиленные меры по выявлению возможных источников опасности.

В пятницу утром стало известно, что в одном из домов на Морской набережной Васильевского острова обнаружен небольшой арсенал оружия и боеприпасов, значительная часть которого хранилась без соответствующего распоряжения. В результате оперативники изъяли пару ружей и карабинов, травматический пистолет, несколько магазинов от оружия, учебную граната, большое количество патронов и порох.

После взрыва на «синей» ветке петербургского метрополитена, когда погибли 14 человек и более 50 получили ранения различной степени тяжести, каждый день в городе на Неве в экстренном порядке закрываются несколько станций метро. После тщательных проверок подозрительных предметов, обнаруженных в вестибюлях станций и дорожных сумок некоторых пассажиров, станции вновь открываются для входа и выхода.

«Было впечатление, что ядерную бомбу нашли»

Заместитель директора «Агентства журналистских расследований», а в прошлом – капитан уголовного розыска Евгений Вышенков называет усилия своих бывших коллег «естественными и сверхдостаточными».

После событий, повлекших такое количество жертв, всегда следует всплеск неких оперативно-розыскных мероприятий – вне зависимости от того, в какой стране и в какое время мы живем

В дальнейшем разговоре с корреспондентом «Голоса Америки» он пояснил: «После событий, повлекших такое количество жертв, всегда следует всплеск неких оперативно-розыскных мероприятий – вне зависимости от того, в какой стране и в какое время мы живем. Так устроено человечество. Поэтому количество самих мероприятий по защите жизни и здоровья наших сограждан и количество сотрудников полиции, привлеченных к этим действиям можно считать абсолютно оправданным».

Накануне на станции метро «Приморская» был задержан некий гражданин, у которого был изъят корпус гранаты времен Второй мировой войны. На этот предмет среагировали установленные в вестибюле металлодетекторы.

Разбирая этот эпизод, Евгений Вышенков отмечает: «Для того, чтобы решить такой вопрос в обычном режиме, думаю, понадобился бы лишь сержант полиции, который отвел бы такого человека в участок для экспертизы гранаты. Но вследствие теракта, о котором мы говорим, к станции “Приморская” на машинах примчались глава района, сотрудники ФСБ, в общем, было впечатление, что ядерную бомбу нашли. И это – вполне объяснимая реакция. Она пройдет.

Точно такие же истории были в Нью-Йорке, в Париже, в Лондоне. Органы правопорядка просто вынуждены действовать подобным образом, поскольку существует вполне оправданный страх: а вдруг есть одна сотая процента, что это снова рванет? Поэтому и предпринимаются такие абсолютно избыточные движения», - оценивает замдиректора «Агенства журналистских расследований» Евгений Вышенков.

«Есть шанс, что одна ячейка ликвидирована»

Член Совета по внешней и оборонной политике РФ Сергей Цыпляев ожидает, что вслед за кратким периодом «приведения в полную боевую готовность» всех спецслужб наступит спад их повышенной активности. «Конечно, опыта прибавляется, какие-то варианты действий террористов удается перекрыть, но в целом, задача предотвращения террористических актов безумно сложна, и особенно – в таком мегаполисе», - отметил Сергей Цыпляев в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки».

Похоже, что основные концы и завязки террористической группы найдены

В середине недели стало известно о задержании в Санкт-Петербурге восьми уроженцев Центральноазиатских республик, которых подозревают в содействии терроризму. А выходца из Киргизии Акбаржона Джалилова, который по данным следствия и вез в метро взрывчатое вещество, СКР считает причастным к деятельности «Исламского государства», запрещенного на территории РФ.

Оценивая эту информацию, эксперт подчеркивает: «Похоже, что основные концы и завязки террористической группы найдены. Но, естественно, мы ориентируемся на то, что пишут в прессе и на то, что говорит Следственный комитет.

А в данном случае речь идет о том, что в Невском районе Санкт-Петербурга по просмотру телефонных звонков и связей погибшего были найдены ребята, и что в квартире была обнаружена третья бомба аналогичная ранее найденным по характеру, по производству и по материалам. И поскольку все выявленные таким образом знакомые погибшего арестованы, то есть шанс, что одна ячейка ликвидирована», – допускает член СВОП.

И продолжает: «С другой стороны, безусловно, мы помним, что и раньше было задержано большое количество людей, напрямую не связанных с терактом. Но сейчас, очевидно, было сказано: доставайте из загашников все, что есть, любые оперативные наработки, будем брать всех, в каком бы состоянии эти наработки ни были, будем фиксировать все, показывать работу, а дальше посмотрим, что из этого получится».

«Надо понимать, что мы – воюющая страна»

Коснувшись темы ИГИЛ, где, по данным следствия побывал Акбаржон Джалилов, Сергей Цыпляев заостряет внимание: «Безусловно, надо понимать, что мы – воюющая страна. Мы – участник серьезнейшего конфликта, который носит не только чисто военный или территориальный, но и глубоко религиозный характер.

В Сирии идет крупное сражение двух частей ислама, а именно – шиитов с суннитами. И надо сказать, что волею судеб, либо не очень понимая, мы оказались в составе шиитской коалиции, в то время, как все мусульмане, фактически проживающие на территории России, за исключением азербайджанцев, относятся к суннитской ветви ислама.

Безусловно, надо понимать, что мы – воюющая страна. Мы – участник серьезнейшего конфликта, который носит не только чисто военный или территориальный, но и глубоко религиозный характер

И это не может не накладывать отпечаток на происходящее, и поэтому мы должны и вести себя соответствующим образом, и готовиться к соответствующим угрозам, и понимать, что мы – воюющая страна и это не может не иметь последствий», – заключает Сергей Цыпляев.

Тем временем, в Петроградском районе Санкт-Петербурга было остановлено движение на перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Профессора Попова. Причиной этого проверка содержимого небольшой квадратной коробки, перевязанной красной лентой.

После того, как взрывотехники открыли коробку и не обнаружили в ней ничего подозрительного, дорожной движение было восстановлено.

Следует отметить, что такие меры предосторожности не являются излишними – в 2015 году на улицах Санкт-Петербурга были обнаружены две коробки, в которых оказались самодельные взрывные устройства.