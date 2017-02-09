Спикер Палаты представителей сомневается, что отношения с Россией удастся улучшить

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан заявил в телеинтервью, что между Россией и США существует «разительная разница», и выразил сомнения в том, что президенту Дональду Трампу удастся наладить отношения с Москвой.

«Между Соединенными Штатами Америки и путинской Россией существует разительная разница», – сказал Райан в интервью каналу PBS.

По его мнению, подход Трампа к России по сути похож на подходы экс-президентов Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы.

Спикер напомнил о так называемой политике «перезагрузки» в отношениях с Россией, которую пыталась проводить экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

«Мне кажется, то, что пытается сделать президент, не слишком отличается от того, как вели себя с Россией предыдущие два президента. Не думаю, что это сработает», – подчекнул Райан.

«Логично, почему они этого хотят. Есть случаи, когда наши интересы совпадают с российскими, а есть случаи, когда нет», – сказал он.

Комментируя недавние высказывания президента Трампа в защиту Владимира Путина, Райан особо подчеркнул, что между США и Россией нет «моральной эквивалентности».

«Я не считаю, что здесь есть хоть какая-то моральная эквивалентность. Я просто не согласен с такой идеей», – сказал Райан.

В интервью Fox News, которое было передано в эфир в минувшие выходные, Трамп вступился за Путина, когда ведущий Билл О'Райли назвал того «убийцей». «Убийц на свете много. И у нас в стране много убийц. Вы думаете, наша страна так невинна?» – парировал он.