Битва за «Рустави-2» продолжится в Европе

Юристы оппозиционного телеканала «Рустави-2» обратились в Европейский суд по правам человека в Страсбурге с призывом приостановить решение Верховного суда Грузии. 2 марта этот самый рейтинговый грузинский телеканал был признан собственностью Кибара Халваши, его бывшего владельца.

Халваши утверждает, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вынудил его продать телекомпанию в 2006 году лицам, через которых экс-президент и его партия могли контролировать канал. С 2004 года телекомпания «Рустави-2» двадцать раз меняла владельцев, при этом все новые акционеры во время получения прав владения телекомпанией, включая Кибара Халваши, были, как правило, политическими союзниками президента Михаила Саакашвили. На сегодняшний день, помимо Халваши среди бывших владельцев «Рустави-2» есть и другие лица, претендующие на возврат своих имущественных прав.

Судебное разбирательство по делу «Рустави-2» длится с 2015 года и получило широкую огласку. Оппоненты властей заявляют, что правящая страной коалиция, оказывая давление на суд, использует Кибара Халваши для того, чтобы изменить редакционную политику самого «критически настроенного» в стране телеканала. Это мнение оспаривают представители грузинского правительства.

«Политизированный процесс»

3 марта президент Грузии Георгий Маргвелашвили на специальном брифинге заявил, что процесс вокруг «Рустави-2» был изначально «политизирован» из-за слишком «активного участия» в нем политиков. Маргвелашвили призвал стороны воздержаться от «преступных решений»¬ и дождаться решения Страсбургского суда.

«”Рустави-2”, как и любое СМИ – не просто бизнес, а важная составляющая нашей общественно-политической жизни. Это возможность выражать критичное и отличающееся мнение... Международное сообщество рассматривает этот процесс не просто как судебную тяжбу, а как политический процесс, который влияет на свободу СМИ в Грузии и плюралистическую среду. То же самое зафиксировала грузинская общественность, когда поддержала независимость этого канала», – заявил президент.

Примечательно, что после того как Верховный Суд объявил своё решение о «Рустави-2», во дворе телекомпании стали собираться сотни сторонников телеканала в знак протеста против его передачи, как утверждают оппоненты властей, Кибару Халваши, который лоялен нынешнему руководству страны. Восемь оппозиционных партий заявили о создании координационного совета, который будет проводить перманентные акции в поддержку «свободы слова и “Рустави-2”».

Недовольство решением Верховного Суда высказали 19 ведущих неправительственных организаций, которые 3 марта распространили совместное заявление. В нем высказано сомнение, что судебные вердикты по делу «Рустави-2» соответствуют стандартам справедливого и независимого правосудия.

«Не сегодня или завтра»

Вернувший право владения телеканалом Кибар Халваши заявил СМИ, что не собирается менять редакционную политику и коллектив «Рустави-2».

Он также отметил, что владение телеканалом для него не имеет принципиального значения: «Мне не нужно телевидение для того, чтобы защищать свои партийные интересы или умножить свое имущество… Это для меня материальное имущество. Я не собираюсь продавать телевидение, но я не обещаю вам, что всю жизнь буду владельцем телекомпании».

После этого, генеральный директор телекомпании Ника Гварамия на чрезвычайном брифинге в прямом эфире предложил Халваши продать «Рустави-2» коллективу телекомпании. Однако Халваши отказался, заявив, что «до тех пор, пока есть угроза Миши (Саакашвили – Н.Ч.), я никому телекомпанию не продам, чтобы она не попала в его руки».

Эти слова Халваши, как утверждают нынешнее руководство «Рустави-2» и оппоненты властей, подтверждают политическую подоплеку всего дела.

«Он сказал, что это политический вопрос, и здесь нет никакого экономического и имущественного вопроса», – заявили в оппозиционной партии «Европейская Грузия».

Руководство «Рустави-2» заявляет, что не намерено прекращать вещание или допускать нового владельца в здание телеканала. В свою очередь Кибар Халваши заверил, что не собирается применять «насильственные методы».

Парад заявлений

Посольство США в Грузии распространило заявление по поводу ситуации вокруг «Рустави-2».

«Соединные Штаты Америки с озабоченностью наблюдают за результатами решения, принятого Верховным судом Грузии по поводу телекомпании “Рустави-2”, которое может фактически ограничить доступ голоса оппозиции в вещательных СМИ. Медиаплюрализм является важнейшим для демократического роста Грузии и ее евроатлантических устремлений. Мы призываем правительство принять меры для обеспечения того, чтобы медиапространство оставалось свободным, открытым и плюралистическим», – говорится в заявлении посольства.

Заявление в связи с «Рустави-2» также сделало и представительство ЕС в Грузии. В частности, в нем сказано, что ЕС «внимательно изучит» решение, принятое Верховным судом.

«Мы еще раз подчеркиваем необходимость политического плюрализма, свободы СМИ и доступа к различным взглядам. На сегодняшнем этапе сохранению этих принципов придается фундаментальное значение в деле защиты и укрепления демократии, что соответствует главным обязательствам, данным в Соглашении об ассоциации между Грузией и Евросоюзом», – говорится в заявлении.

Правительство Грузии, в свою очередь, также распространило заявление, в котором призывало все стороны «уважать демократические институты» и решение суда: «Правительство Грузии ценит и защищает свободу медиа и делает все для обеспечения плюралистического медиапространства. Мы глубоко уверены, что для развития страны необходимо уважение к решениям демократических институтов. В то же время, правительство не пожалеет усилий для защиты в стране медиа и свободы слова».

Оппоненты властей в ответ обвинили руководство Грузии в «фарисействе» и «крайнем цинизме».