Ведущий государственного телевидения объявил, что Трамп опаснее Ким Чен Ына

Ведущий российского государственного телевидения Дмитрий Киселев, который тесно связан с Кремлем, заявил, что президент США Дональд Трамп опаснее северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Ведущий телепрограммы «Вести недели» на канале «Россия-1» когда-то восхвалял Трампа за его «независимость» от американского политического истеблишмента, но теперь совершил политический разворот.

«Сейчас мир – на волоске от настоящей ядерной войны, – сказал он. – Вспыхнуть она может как результат противостояния двух персоналий — Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Опасны оба. Но кто опаснее? Если хотите мое мнение, то опаснее Трамп».

Далее Киселев сказал, что Трамп «более импульсивен и непредсказуем», чем северокорейский лидер, но заявил, что у них есть и нечто общее, а именно «ограниченный международный опыт, непредсказуемость и готовность воевать».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался сообщить, созвучны ли взгляды Киселева и Кремля, отметив, что мнение телеведущего не всегда совпадает с официальной позицией. Как сообщает ТАСС, Песков отметил, что точка зрения Киселева «обычно близка (к официальной), это действительно так, но не каждый раз».