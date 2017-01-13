Эфир американского телеканала C-SPAN прервала программа RT

Канал C-SPAN расследует, каким образом его онлайн-трансляция из Палаты представителей в четверг была прервана передачей российской государственной телекомпании RT.

Как сообщается в заявлении канала, проблема скорее всего является рутинным инцидентом, поскольку RT входит в число каналов, за которыми C-SPAN регулярно следит.

По словам официального представителя канала Говарда Мортмана, на сайте C-SPAN примерно на 10 минут пошел эфир RT, и теперь канал «расследует это происшествие и устраняет неполадки».

Трансляция из Палаты представителей прервалась в четверг днем во время выступления демократа из штата Калифорния Максин Уотерс.

Уотерс в интервью газете New York Times назвала «странным», что подобный инцидент произошел именно сейчас.

«Мне просто кажется, что это странно, – сказала Уотерс. – Наши разведслужбы уверены и по сути подтвердили, что Россия взломала системы Национального комитета Демократической партии и других политических игроков, и тут, пока я выступаю в Палате представителей, рассуждая про Трампа и Россию, мое выступление прерывает Russia Today».