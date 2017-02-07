Комиссия ИААФ рекомендовала продолжить дисквалификацию российских легкоатлетов

Российские легкоатлеты скорее всего пропустят чемпионат мира этого года: рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) рекомендовала оставить в силе действующий в отношении страны запрет до ноября.

Как сказал журналистам глава комиссии Руне Андерсон, он не рассчитывает, что России позволят вернуться в легкую атлетику до ноября, а значит, ее спортсмены не смогут принять участие во всемирном соревновании, которое пройдет в августе в Лондоне.

Российская легкоатлетическая федерация РУСАФ была отстранена от участия в соревнованиях в ноябре 2015 года после того, как независимое расследование Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) пришло к выводу, что в этом виде спорта существовала масштабная допинг-программа с участием государства.

В прошлом году запрет был оставлен в силе, лишив почти всех российских легкоатлетов возможности выступить на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.