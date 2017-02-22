Верховный суд России отменил приговор Ильдару Дадину

Президиум Верховного суда России в среду отменил приговор заключенному в тюрьму активисту оппозиции Ильдару Дадину и постановил освободить его из-под стражи.

Высшая судебная инстанция закрыла дело Дадина, осужденного на 2,5 года лишения свободы.

«Президиум Верховного суда РФ постановил приговор Басманного суда Москвы в отношении Дадина отменить, производство по уголовному делу прекратить, освободить Дадина из-под стражи и признать за ним право на реабилитацию», – говорится в решении суда, которое цитирует ТАСС.

В декабре 2015 года активист был признан виновным в нарушении нового закона о публичных демонстрациях, принятого в 2014 году. Закон ужесточил наказание для лиц, которых неоднократно задерживали на несанкционированных акциях протеста.

Ранее Конституционный суд России постановил, что статья, по которой был осужден Дадин, не противоречит Конституции, но ограничил возможности привлечения к уголовной ответственности.

Решение Президиума Верховного суда не подлежит обжалованию.

Кремль заявил, что уважает решение высшей судебной инстанции.

«Это решение Верховного суда и нужно уважать любые решения суда, там более Верховного», – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Активист стал первым и пока единственным осужденным по данной статье, отмечает ТАСС.

Правозащитные организации называли Дадина политическим заключенным, который участвовал лишь в ненасильственных протестах.

Адвокат Дадина Ксения Костромина заявила, что еще не обсуждала с ее подзащитным вопрос о компенсации за незаконное преследование.

Адвокат предположила, что в связи с предстоящими праздниками Дадин будет освобожден из колонии только в понедельник 27 февраля.

Ильдар Дадин ​– российский оппозиционер и участник многочисленных мирных акций протеста против политики президента России Владимира Путина – был приговорен в декабре 2015 года к трем годам заключения по уголовному делу за «неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия».

Несмотря на то, что в России конституционно закреплено право граждан на мирные демонстрации, в уголовном кодексе страны есть статья, наказывающая реальным сроком лишения свободы за «нарушение правил» при проведении протестных акций.

Многие российские юристы в ходе включения Государственной Думой этой статьи в уголовный кодекс России в 2014 году называли ее очевидно противоречащей Конституции.

Позже срок заключения Ильдару Дадину был сокращен до двух с половиной лет, но меньше чем через год после приговора вспыхнул скандал: в ноябре 2016 года он пожаловался на пытки в колонии №7 в Карелии, где он отбывал срок лишения свободы.

Федеральная служба исполнения наказаний Минюста России (ФСИН), которая курирует российские места заключения, отрицала факты, о которых оппозиционер сообщил в письме жене, а позже объявила о переводе Дадина в другое место заключения «из соображений его безопасности».

После этого Ильдара Дадина более месяца перевозили по этапу, не сообщая родственникам о его местонахождении. В конце концов, 8 января, после вмешательства общественности, ФСИН объявила, куда Дадина этапировали, и дала ему возможность поговорить с женой.