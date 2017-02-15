СМИ: у побережья США замечен российский разведывательный корабль

Российский разведывательный корабль ведет патрулирование у восточного побережья США, сообщают американские СМИ.

Сразу несколько СМИ сообщили, что судно, относящееся к категории вспомогательных разведывательных кораблей, зашло в порт на Кубе и поднимается вдоль восточного побережья США.

В настоящее время корабль находится в районе штата Делавэр, оставаясь в международных водах. Ожидается, что он продолжит движение на север, пока не дойдет до базы подводного флота в Нью-Лондоне, штат Коннектикут, после чего развернется и направится обратно в сторону Кубы, говорится в публикациях.

В присутствии иностранных судов и самолетов вблизи территории США нет ничего нового. В 2015 году появились сообщения о российском разведывательном корабле, замеченном в районе, где проложены трансатлантические кабели.

В прошлом году российские истребители облетели американский эсминец в Балтийском море. Как сообщили в Пентагоне, четыре дня назад в Черном море произошел аналогичный инцидент.

Сначала российский патрульный самолет пролетел на низкой высоте вблизи эсминца «Портер», за ним пролетели два российских истребителя, а через короткое время – третий.

Представители США назвали облеты «небезопасными и непрофессиональными».