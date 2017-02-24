Президент Трамп не намерен уступать ядерного первенства США

МОСКВА – В Государственной Думе и экспертной среде обратили внимание на интервью президента США Дональда Трампа, данное им накануне агентству Рейтер, где он в числе прочего высказался по проблеме ядерного вооружения и актуальности договора СНВ-3.

Так, глава международного комитета Совета Федерации Константина Косачев написал в Fаcebook: «Пожалуй, (это) самое до сих пор тревожное высказывание Трампа на тему отношений с Россией».

Я первый, кто хотел бы, чтобы ни у кого не было ядерных ракет..., но мы никогда не будем отставать (в этом вопросе), даже если это дружественная страна; мы никогда не будем отставать в сфере ядерного оружия

Напомним, в разговоре с журналистами «Рейтер» президент Трамп, в частности, прокомментировал один из своих твитов, в котором он говорил о том, что США должны существенно усилить и увеличить свой ядерный арсенал «до тех пор, пока мир не придет в чувства относительно ядерного оружия».

Поясняя свою позицию в интервью, Трамп отметил, что он хотел бы видеть мир без ядерного оружия, однако он обеспокоен тем, что Соединенные Штаты «отстали в вопросе ядерной боеготовности от других государств».

«Я первый, кто хотел бы, чтобы ни у кого не было ядерных ракет..., но мы никогда не будем отставать (в этом вопросе), даже если это дружественная страна; мы никогда не будем отставать в сфере ядерного оружия», – цитирует Рейтер президента США.

Позиция президента США подтверждается, в частности, недавней публикацией статье в аналитическом издании National Interest.

Американские эксперты пришли к заключению, что Соединенные Штаты заметно отстают от России в разработке межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования. У США сегодня из МБР такого типа на вооружении стоит лишь довольно старая Минитмен-3, способная нести только одну боеголовку.

Российские парламентарии, очевидно, считают иначе. Озабоченность вчерашним заявлением Трампа о возможном расширении ядерного потенциала США высказал в Твиттере и другой сенатор – Алексей Пушков. А депутат Госдумы Вячеслав Никонов заявил, что Москва способна дать адекватный ответ Вашингтону в случае реализации таких намерений.

Однако, как считает заместитель директора Института США и Канады РАН генерал-майор в отставке Павел Золотарев, у России нет никаких оснований для беспокойства по поводу модернизации ядерного потенциала США, поскольку это естественный процесс.

«У России необходимость в модернизации своего ядерного потенциала возникла раньше, – пояснил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Это было связано с гарантийными сроками, с тем, что часть предприятий, которые производили ракетные комплексы стратегического назначения, находились на Украине, и так далее. А сейчас наступает время модернизации американского ядерного арсенала».

Естественно, под этим подразумевается улучшение, а не ухудшение состояния арсенала, констатировал эксперт.

Павел Золотарев полагает, что сегодня боеготовность ядерных сил США и России находятся примерно на одинаковом уровне.

«В начале 90-х, когда закончилась холодная война, обе стороны снизили готовность резервных систем управления, которые создавались для того, чтобы гарантированно нанести ответный удар в случае нападения, – напомнил он. – Причем, Москва и Вашингтон самостоятельно отказались от того, чтобы держать на взводе эти системы».

А что касается постоянной стратегической боеготовности в целом, то она высокая и у России, и у США – как и должно быть, резюмировал эксперт.

В свою очередь, комментируя интервью президента Трампа, координатор программы «Проблемы нераспространения» в Московском центре Карнеги Петр Топычканов отметил, что он сомневается – существует ли на самом деле новая ядерная политика американской администрации.

«Просто Дональд Трамп продолжает выступать в том стиле, который ему был присущ во время президентской кампании, – сказал он в комментарии «Голосу Америки». – Этот стиль характеризуется достаточно провокационными, нестандартными высказываниями, которые направлены на критику всех достигнутых Россией и США при администрации Барака Обамы достижений, в том числе и в области контроля над вооружениями».

Если контроль над ядерными вооружениями сохранится, это будет выгодно для всего мира, положительно скажется на безопасности в трансатлантическом регионе и будет иметь хорошие последствия для режима нераспространения

Поэтому, по мнению Петра Топычканова, не стоит поднимать тревогу из-за каждого интервью Трампа. Как ему представляется, гораздо важнее внимательно следить за тем, как складываются отношения внутри администрации президента и как формируется ядерная политика США.

«Потому что, если взять, к примеру, таких лидеров как министр обороны, новый советник по национальной обороне и госсекретарь, то, здесь, по идее, должна присутствовать определенная преемственность, в том числе, в отношении понимания того, насколько опасен может быть слом механизмов контроля над ядерными вооружениями», – продолжил он.

В то же время, как кажется эксперту Московского центра Карнеги, ядерная политика США может стать вполне приемлемый не только для России.

«Если контроль над ядерными вооружениями сохранится, это будет выгодно для всего мира, положительно скажется на безопасности в трансатлантическом регионе и будет иметь хорошие последствия для режима нераспространения» – утверждает он.

Петр Топычканов также признался, что ему не понятно, на основании чего Трамп делает выводы об отставании США в части ядерной боеготовности.

«Но полагаю, что официальные лица в России ситуацию видят совсем по-другому, иначе зачем бы нам было вкладывать огромные средства в модернизацию своего ядерного арсенала и противоракетной обороны», – заключил он.

Российским оппонентам Дональда Трампа также не понравилась его характеристика договора СНВ-3 как «одностороннего», то есть выгодного, в основном, Москве. Президент в интервью Reuters назвал это соглашение «еще одной плохой сделкой», заключенной США.

В этом контексте Павел Золотарев напомнил, что когда договор еще только готовился, у него было немало противников в обеих странах: «У ряда американских экспертов было такое мнение, что США этот договор не нужен, потому что он ограничивает только американскую сторону. Россия в соответствии с СНВ-3 фактически получает возможность иметь столько (ядерного вооружения), сколько сможет произвести с учетом возможностей своей экономики».

Но дело в том, что как американские, так и российские противники договора не понимают того, что он необходим не для двусторонних отношений России и США, а по другим причинам, подчеркнул эксперт.

«Мы обязаны продвигаться по пути сокращения ядерных вооружений в соответствии с договором о нераспространении ядерного вооружения. И самая большая угроза исходит от того, то если остановить данный процесс, то это даст дополнительный стимул для стремления ряда государств к обладанию ядерным оружием», – подытожил отставной генерал.

Срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года.