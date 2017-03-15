Россия — самая «тюремная» страна Европы

Россия имеет самый высокий показатель количества заключенных по отношению к населению страны из 47 государств, входящих в Совет Европы. Такие сведения содержатся в исследовании, сделанном Советом Европы, результаты которого были предоставлены 14 марта журналистам.

Школа криминальных исследований Университета Лозанны в Швейцарии, сделавшая исследование по заказу Совета Европы, сообщает, что по данным на конец 2015 года на 100 тысяч жителей России приходилось 439,2 заключенных. По этому показателю Россия с большим отрывом «обогнала» другие европейские страны: следующие за ней в этом рейтинге — это Литва (278 заключенных на 100 тысяч граждан) , Грузия (275) и Азербайджан (223,4). Показатель России в 4 раза превышает средний уровень для стран-членов Совета Европы (115 заключенных на 100 тысяч жителей страны).

Однако последние 12 лет этот показатель в России снижается - с 2005 года он уменьшился на 23 процента (с 574 до 439 заключенных); общее число находящихся в местах заключения также снизилось примерно на 20% (с 823 642 до 642 470).

При этом только 4,3% заключенных в России – иностранцы, по сравнению со средним показателем в 10,8% по Европе.

Ученые из Университета Лозанны сообщили, что убийство остается самым распространенным преступлением, за которое отбывают наказание в российских тюрьмах — люди, осужденные по этой статье уголовного кодекса России, составляют 27,8 процентов от общего числа заключенных. Выше — 39,4 процента — этот показатель из европейских стран только в Албании (средний по Европе — 13,2%).

Следом за приговоренными по обвинению в убийстве в местах заключения в России с небольшим отрывом идут преступления, связанные с наркотиками (25% всех приговоров, увеличение с 22,6 % в 2014 году). Количество осужденных в России на лишение свободы по «наркотическим» статьям — 90,3 на 100 тысяч населения — также самое большое в Европе.

Уровень смертности в тюрьмах России составил 61,1 на 10 тысяч заключенных - один из самых высоких среди крупных европейских стран, более чем в два раза выше среднего показателя по Европе в 27,3%.

В более ранних документах документах Совета Европы большое внимание обращалось на то, что пенитенциарная система России не свободна от применения пыток, которые прямо запрещены российским законодательством. Тема пыток в российских тюрьмах встала особенно остро осенью 2016 года, когда гражданский активист Ильдар Дадин, неправомерно осужденный за мирный протест, сообщил о пытках в одной из колоний в Карелии.