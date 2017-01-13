Русский ПЕН-центр: почему из него уходят писатели?

МОСКВА – Исключение из Русского ПЕН-центра за «провокационную деятельность» Сергея Пархоменко повлекло за собой цепную реакцию. О выходе из организации заявили лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, писатели Борис Акунин и Александр Иличевский, а также поэт Лев Рубинштейн, сообщают СМИ.

Сам Пархоменко связывает свое исключение с опубликованным на сайте «Эха Москвы» текстом, где говорится об отказе руководства Русского ПЕН-центра от заявления в поддержку режиссера Олега Сенцова, обвиненного в террористической деятельности в Крыму и отбывающего сейчас длительный тюремный срок в колонии строго режима. Напомним, что ранее за Сенцова вступались многие всемирно известные деятели культуры, включая кинематографистов Педро Альмодовара, Кшиштофа Занусси, Аки Каурисмяки, актера Джонни Деппа и других.

Впрочем, исполком организации также выразил обеспокоенность судьбой Сенцова и обратился с просьбой к президенту Владимиру Путину и иным инстанциям о… смягчении «условий содержания этого кинорежиссера и писателя». Но сразу после предельно лаконичной вводной части последовал такое продолжение: «В то же время, Русский ПЕН-центр заявляет: мы не хотим, и не будем защищать только «избранных», только тех, на кого нам пытаются указать отечественные или зарубежные деструктивные политические силы. В связи со сказанным, мы требуем от киевских властей предать гласности, а затем и смягчить условия содержания российских граждан, оказавшихся в украинских тюрьмах во время конфликта на Юго-Востоке Украины».

Далее руководство организации обвинило «группу граждан» в постоянных апелляциях к общественности и незаконном использовании бренда Русского ПЕН-центра.

«Поэтому все попытки заставить власть действовать вопреки законам, чтобы потом её же в этом и обвинять, – являются на наш взгляд политическими провокациями. Мы правозащитники, а не правонарушители, и поддерживать подобные противоправные действия не намерены», – завершалось воззвание.

В связи с возникшей ситуацией 47 членов клуба выступили с открытым письмом, где назвали решение исполкома Русского ПЕН-центра «постыдным».

«Именно Сергей Пархоменко и его коллеги, выступая инициаторами правозащитных писем, честно выполняли прописанные в Уставе нормы и идеалы. Требуем немедленно отменить это решение», – подчеркнули они.

Кроме того, подписавшиеся настаивали на безотлагательном проведении внеочередного общего собрания организации и объявили, что до этого прекращают «всяческие отношения с ныне действующим Исполкомом Русского ПЕН-центра как неправомочным (нелегитимным) органом».

Эта не первый раскол в сообществе литераторов, позиционирующем себя как правозащитное. До этого в разные годы его покинули Владимир Войнович, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Сергей Гандлевский, Владимир Мирзоев, и другие.

По мнению Светланы Алексиевич, в организации идет борьба «темных сил с прогрессивными».

«Я сторонник тех идеалов, которые были заложены основателями ПЕН-центра, что мы не только пишем, но еще и служим добру, – сказала она в интервью Белорусской службе Радио Свободы. – Одна из причин этого – Олег Сенцов. Руководство ничего не хочет подписывать в его поддержку, они хотят тихонько переждать, что-то у власти попросить...».

По оценке писателя, член правления Союза литераторов России, доктора философских наук Игоря Чубайса ситуация в ПЕН-центре типична для всей страны, в целом. В интервью «Голосу Америки» он признался, что в последние годы тщетно пытался найти в России хоть какую-то гражданскую демократическую организацию, объединение, структуру, которая занимала бы, адекватную, на его взгляд, позицию, то есть, была бы критической по отношению к авторитарной власти, к чудовищной коррупции, нарушению прав человека и так далее.

«Не могу сейчас назвать все те структуры, в которых побывал, – добавил писатель. – Мне их просто жалко. Но, например, я входил в редколлегию журнала «Посева», который издается Народно-трудовым союзом. Фактически это единственная оппозиционная организация, которая была создана русскими эмигрантами. Сейчас я вижу, что издание находится, в общем-то, под контролем и в строго определенных рамках».

То же самое происходит и в других демократических и гражданских объединениях, заметил Игорь Чубайс: «Все контролируется властью. Чудовищная ситуация».

Он не сомневается, что и в Русском ПЕН-центре схожая картина.

«Поэтому для того, чтобы свободно дышать, говорить и думать, заниматься возрождением России, надо создавать совершенно новые независимые структуры», – предлагает писатель.

Русский ПЕН-клуб позиционирует себя как правозащитная организация, но совершенно не соответствует своему статусу, констатировал он.

«Мы же видим, что и Владимир Войнович, и другие известные писатели из него вышли. Потому что ни в чем правозащитном за долгие годы существования эта организация не замечена. Притом, что у нас непрерывно нарушаются права человека, конституционные, гражданские права. Об этом нужно уже просто кричать во все горло», – резюмировал Игорь Чубайс.

Как ему представляется, в ПЕН-клубе просто предпочитают занимать позицию сторонних наблюдателей.

В свою очередь, как понимает политолог, экс-член президентского Совета по правам человека Дмитрий Орешкин, ПЕН-центр – это что-то вроде профессионального клуба, который защищает не права человека вообще, а права писателей.

«В условиях Советского Союза, когда независимых писателей действительно преследовали, это было крайне актуально, – подчеркнул он в комментарии «Голосу Америки». – Но сейчас в России на писателей не обращают никакого внимания. Ты можешь писать, что хочешь, при желании можешь уехать из страны, а можешь и остаться. Это происходит ровно потому, что сменилась идеологическая доктрина».

По словам политолога, в Кремле решили, что книги все равно никто не читает, и куда важнее контролировать телевидение и другие источники «горячей» информации.

«Мы стремительно возвращаемся в советские времена, – продолжил он, – Я не знаю, откуда ПЕН-центр берет деньги, но ведет он себя примерно так, как Союз писателей в сталинско-брежневскую эпоху – как будто его напрямую финансируют из федерального бюджета».

Это вообще сугубо советский подход, когда некая структура несет солидарную ответственность за своих членов, убежден Дмитрий Орешкин: «Исполком ПЕН-центра так испугался этого письма (в защиту Сенцова), что стал изо всех сил открещиваться от него и говорить, что это не мы, не подумайте о нас плохо. В общем, типично советская реакция. Это просто стыдно читать безотносительно того, как ты относишься к Пархоменко или руководству ПЕН-клуба».

Как кажется политологу, это отвратительный случай в том смысле, что писателям-то как раз следовало бы продемонстрировать примеры личной независимости, олимпийского спокойствия и не опускаться до скандалов на уровне коммунальной кухни.

«Видимо, что-то заставляет их так вот откровенно и публично унижаться, забыв про чувство собственного достоинства», – предположил он.

С его точки зрения, самое интересное понять, почему они так легко побежали впереди паровоза в «отстойные советские времена», понять, что ими движет.