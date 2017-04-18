В Госдуме России прошли слушания о деятельности американских СМИ

В Государственной Думе России считают Русские службы медиакорпорации Радио Свобода и "Голоса Америки", а также телекомпанию CNN "проводниками давления США на ситуацию в России".

Как сообщает из российского парламента корреспондент Радио Свобода, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил во вторник, что американские СМИ являются частью "масштабной системы давления Вашингтона", которая якобы включает в себя "различные фонды, НКО, гранты и многое другое". Как сообщает "Интерфакс", принято решение ограничиться обсуждением указанной проблемы на заседании комитета с участием экспертов, и не будет сделано никаких запросов о соблюдении российских законов о выборах в этой связи.

17 марта Госдума поручила комитету по информационной политике организовать проверку деятельности Русских служб Радио Свобода, "Голоса Америки" и CNN на соответствие российскому законодательству. Автор этой инициативы – депутат от партии "Единая Россия" Константин Затулин – назвал ее ответом на внесенный в Конгресс США ​законопроект, предоставляющий министерству юстиции дополнительные полномочия для проверки российского телеканала RT (Russia Today) на соответствие американским законам.

Сенатор от Демократической партии Джин Шахин, предложившая законопроект, ранее заявила, что RT координирует свою деятельность с российским правительством для распространения ложной информации.

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