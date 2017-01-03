Российские военные корабли впервые посещают Филиппины

Два российских корабля прибыли в Манилу в рамках первых официальных контактов военно-морских сил двух стран, которые проходят на фоне поворота президента Родриго Дутерте к традиционным соперникам США.

Противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и морской танкер «Борис Бутома» прибыли вечером во вторник с четырехдневным визитом доброй воли.

Ожидается, что экипажи кораблей продемонстрируют возможности по борьбе с терроризмом и проведут переговоры, сообщил командующий флотилией Тихоокеанского флота России контр-адмирал Эдуард Михайлов.

Россия также хочет провести совместные военно-морские учения с Филиппинами, на которых будут отрабатываться совместные действия по борьбе с терроризмом и пиратством.

Выступая на пресс-конференции, Михайлов заявил, что российские и филиппинские власти через некоторое время, возможно, обсудят возможность проведения военно-морских учений. Он добавил, что Россия уже проводит совместные учения с индонезийскими моряками.

Представитель ВМС Филиппин сообщил журналистам, что это первое совместное официальное мероприятие с российским военно-морским флотом.

По словам Михайлова, Россия готова помочь филиппинским коллегам в борьбе с пиратством и терроризмом и способствовать укреплению безопасности в регионе.