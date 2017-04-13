AP: Исполнителя взрыва в метро ранее депортировали из Турции

Представитель турецких спецслужб сообщил агентству АР, что смертник, которого обвиняют в осуществлении взрыва в метро в Санкт-Петербурге, депортировался из Турции в 2016 году.

Уроженец Кыргызстана 22-летний Акбаржон Джалилов подорвал себя на оживленной ветке метро 3 апреля. В результате взрыва погибли еще 13 человек, десятки других получили ранения.

Источник в турецких спецслужбах сообщил Associated Press в четверг, что Джалилов въехал в Турцию в ноябре 2015 года по туристической визе и был депортирован в Россию в декабре 2016 года за нарушение визового законодательства Турции.

Он был оштрафован и ему был запрещен повторный въезд в Турцию на 120 дней, сообщил источник.

Источник выступал на условиях анонимности в связи с правительственными нормами, запрещающим гражданским служащим беседовать с журналистами без соответствующего разрешения.