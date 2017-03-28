Российская журналистика в странах Балтии

После аннексии Крыма в 2014 году, вызвавшей самый глубокий кризис в отношениях Запада и Востока со времен «холодной войны», националистическая пропагандистская машина России заработала с нарастающей интенсивностью.

В условиях, когда пространство для работы независимой прессы стало сужаться, группа российских журналистов переехала в столицу соседней Латвии.



Галина Тимченко, основатель новостного проекта Meduza, комментирует: «Большое количество пропагандистского “белого шума” порождает ложное представление о реальности. Мы же хотим предоставлять нашим читателям информацию о подлинной реальности».

Правительства государств Балтии отреагировали на пропаганду Кремля временной приостановкой вещания российских государственных телеканалов на своей территории. Одновременно они предоставили возможность работать в своих странах независимым российским медиа.

«Журналисты, уехавшие из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, основали в нашей стране собственную новостную организацию и в некоторой степени помогают бороться с кремлевской пропагандой», – говорит Эдгарс Ринкевичс министр иностранных дел Латвии.

Целевая аудитория «Медузы» – российская молодежь, читающая новости в Интернете. В отличие от 80% их соотечественников, для этих людей не характерна устойчивая привязанность к государственным телеканалам.

Иван Колпаков главный редактор Meduza: «У этих людей больше шансов увидеть другую Россию. У них больше шансов увидеть Россию без нынешнего правительства, без нынешнего президента. Поэтому мы считаем, что нам необходимо инвестировать все наши ресурсы именно в эту аудиторию».

«Медуза» часто прибегает к юмору, стремясь высветить абсурдность некоторых политических инициатив и указать на возможную коррупцию.

В столице Литвы идет сатирическое шоу на русском языке под названием «Держитесь там». Журналист Андриус Тапинас поясняет: «Вдохновение пришло от обожаемого нами комедийного ведущего Джона Оливера, а также Джона Стюарта, Стивена Кольбера и других».

Программа, созданная на пожертвования зрителей, высмеивает кремлевскую пропаганду. Андриус Тапинас продолжает: «Мы шутим о российских политиках и власти. Я бы сказал, что таких шоу мало, поскольку внутри России – в целях заботы о собственном здоровье – подобным заниматься не следует. Не стоит даже хоть чуть-чуть критически высказываться о правительстве».

Как и «Медуза», Андриус Тапинас делает свою программу для россиян, получающих информацию онлайн, – для тех, кому не по душе националистическая политика и у кого есть чувство юмора.