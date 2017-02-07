Давление властей на свободный интернет в России усиливается

МОСКВА – В России, по данным Международной правозащитной группы «Агора», в 2016 году выявлено свыше 116 тысяч фактов ограничения свободы интернета, что почти в 8 раз больше по сравнению с предшествующим годом. Эти цифры приводятся в докладе, опубликованном во вторник, 7 февраля, в издании «Медуза».

«Как и в предыдущие годы, абсолютное большинство кейсов (111 498) так или иначе связано с фильтрацией и блокированием контента, а также с запретом той или иной информации», – указывается в исследовании правозащитников.

Обычных инженеров и охранников на асфальтобетонном заводе судят за высказывания о положении на украинском и сирийском фронтах, за интернет-переписку с противником и за критику российских силовиков

Проводимую в последние годы российским правительством политику авторы доклада характеризуют как целенаправленную кампанию против свободного интернета с постоянно усиливающейся цензурой и жесткой реакцией на любые проявления несогласия.

«Обычных инженеров и охранников на асфальтобетонном заводе судят за высказывания о положении на украинском и сирийском фронтах, за интернет-переписку с противником и за критику российских силовиков», – говорится в документе.

В результате фигурантом уголовного дела в стране можно легко стать из-за обычного ретвита, отмечают исследователи. Все это приводит их к убеждению, что российский Рунет «перешел на военное положение».

В тоже время замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин назвал во вторник цифры, приведенные специалистами «Агоры», «взятыми с потолка».

«Если говорить по поводу того доклада, на который с утра ссылались, я считаю, что в значительной степени цифра в сто тысяч взята с потолка», - цитирует Интерфакс Волина.

Придумываются все новые основания для ограничения свободы в интернете, вводятся все новые репрессивные законы, а факты блокировок у всех на слуху

Ведущий юрист «РосКомСвободы», адвокат Саркис Дарбенян, специалист в области права, напротив, склонен согласиться с основными выводами доклада.

«Вне сомнения, количество ограничений (в интернет-сфере) стало намного больше, как на уровне принятия новых законодательных актов, так и на уровне практического правоприменения», – сказал он в интервью «Голосу Америки». – Придумываются все новые основания для ограничения свободы в интернете, вводятся все новые репрессивные законы, а факты блокировок у всех на слуху. Конечно, в этом плане ситуация выглядит довольно удручающе».

Саркис Дарбенян также полагает, что и в будущем году вряд ли стоит ожидать улучшения положения, судя по наметившимся трендам.

«Мы движемся и все быстрее приближаемся по направлению к китайской модели (регулирования Интернета), – утверждает он. – Сегодня государством уже предпринимаются попытки начать контролировать трансграничный переход и трафик. И если эти попытки окажутся успешными, то, скорее всего, у нас возникнет некий аналог китайского «Золотого щита», и соответственно будут усилены меры по внутренней цензуре, которые могут привести и к самоцензуре на многих известных площадках».

Проект «Золотой щит» – система интернет-фильтрации, блокирующей доступ к запрещенным в Китае ресурсам из Всемирной паутины.

Впрочем, только блокировками, цензурой и самоцензурой проблемы отрасли в России, к сожалению, не ограничиваются, констатировал адвокат.

Количество оснований для блокировок сайтов постепенно вырастает, и все больше разных ведомств начинают придумывать новые поводы для блокирования

В свою очередь, сопредседатель Ассоциация пользователей интернета (АПИ), исполнительный директор «Викимедиа Ру» Станислав Козловский считает, что данные «Агоры» выглядят «правдоподобно».

«Сейчас нет оснований говорить, что существует какая-то тенденция к снижению числа случаев ограничений свободы в российском интернете, наоборот, больше проявляется тенденция к их нарастанию», – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Количество оснований для блокировок сайтов постепенно вырастает, и все больше разных ведомств начинают придумывать новые поводы для блокирования».

В целом, похоже на то, что положение на всех направлениях в российской интернет-сфере будет в перспективе лишь ухудшаться, предположил Станислав Козловский. По его мнению, это в известной мере касается и цензуры.

«Пока по формальным признакам сложно утверждать, что в России установилась политическая цензура, за исключением случая с сайтом Грани.ру (ежедневная интернет-газета оппозиционной направленности – В.В.), – уточнил он. – По сути, получается, что закон об экстремизме и Генпрокуратура работают пока против одного сайта. Но проблема в том, что кроме цензуры развивается еще и самоцензура».

Как представляется эксперту, российские пользователи интернета сознательно запугиваются властями.

«Люди уже боятся сказать лишнее (в Сети), лишний раз ретвитнуть, руководствуясь принципом – как бы чего не вышло, это действует гораздо эффективнее, чем прямая цензура», – резюмировал он.

В рейтинге свободы интернета Россия четвертый год подряд опускается все ниже и ниже.