Эксперты: Москва бросает вызов ЕС и США на Балканах

Пока внимание мирового сообщества в значительной мере приковано к политике России в отношении стран Балтии, некоторые эксперты предупреждают, что растущее влияние России на Балканах представляет более серьезную опасность западным интересам в этом регионе. Они считают, что Москва пытается противодействовать американским и западным интересам, мешая интеграции балканских стран в евроатлантические институты.

Двухлетний политический кризис в Македонии вступает в опасную фазу, когда националистов начали обвинять в разжигании межнациональной напряженности в попытке помешать антикоррупционному расследованию.

В попытке переворота в Черногории в октябре первоначально также обвиняли сербских националистов. Теперь же утверждается, что их поддерживали российские спецслужбы, чтобы сорвать запланированное вступление страны в НАТО.

Не так давно из Сербии к границе Косово был отправлен поезд российского производства с надписью «Косово – это Сербия» на 21 языке. Косовары увидели в этой акции провокацию.

В Республике Сербской Москва поддерживает националистического президента Милорада Додика, призывающего провести референдум о независимости этого мини-государства боснийских сербов в составе Боснии и Герцеговины.

Сохраняющаяся неопределенность в Боснии, Косово и Македонии открывает возможности для России, говорит эксперт в области внешней политики Эдвард Джозеф: «Оставляя балканский вопрос нерешенным, вы способствуете возвращению националистического вируса. Мы видим это очень четко практически во всех частях бывшей Югославией за парой исключений».

Другой аналитик – Януш Бугайски – предупреждает, что Россия вынашивает планы дестабилизации Балкан или превращения их, как он выразился, в «недружественную для НАТО территорию».

Януш Бугайски из Центра европейской политики и анализа предупреждает:

«Это делается, чтобы убрать влияние Америки и ЕС и не допустить интеграции региона в западные институты. Чтобы создать ситуацию постоянного хаоса, которую Россия могла бы использовать в своих интересах. Не забывайте, российские власти процветают на пропаганде, коррупции, несостоявшихся государствах и территориальных спорах. Все эти составляющие есть на Балканах».

Многие эксперты полагают, что ЕС и США должны более тесно сотрудничать с Македонией. Вашингтон призывает власти в Скопье незамедлительно сформировать правительство и осуществить реформы.

Представитель Госдепартамента Марк Тонер заявил, что политический кризис в Македонии стал серьезной помехой для демократического и экономического развития страны и ее евроатлантической интеграции.