Председатель американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной также как Хельсинкская комиссия, сенатор Роджер Уикер, сопредседатель конгрессмен Крис Смит, а также член комиссии конгрессмен Ричард Хадсон выступили с заявлением в связи с требованием российского правительства в судебном порядке запретить религиозную деятельность «Свидетелей Иеговы» в России на основании того, что они являются членами «экстремистской организации».

«Неправильно применять несовершенное контртеррористическое законодательство против людей, которые хотят исповедовать свою веру, – заявил Уикер. – Российское правительство использует реальную угрозу насильственного экстремизма, чтобы окончательно уничтожить последние остатки свободы совести в стране. Это отвлекает от реальной борьбы с терроризмом. Я призываю российское правительство немедленно прекратить это судебное дело».

По мнению сопредседателя комиссии Криса Смита, от решения российского суда зависит, смогут ли «Свидетели Иеговы» продолжать пользоваться своим правом на свободу вероисповедания на территории страны: «Если Верховный суд России признает религиозную группу экстремистской организацией, это не будет предвещать ничего хорошего для всех верующих и станет печальным днем для всех россиян».

«Будучи убежденным сторонником религиозных свобод, я потрясен тем, что российское правительство считает целую религиозную группу угрозой национальной безопасности, – добавил конгрессмен Хадсон. – Религиозные убеждения ни в коем случае не должны стать основанием для преследования».

В заявлении Хельсинкской комиссии США говорится, что 15 марта Министерство юстиции РФ подало иск в Верховный суд о признании «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» экстремистской организацией и о ликвидации 395 местных религиозных объединений. В случае принятия Верховным судом решения против Управленческого центра, 175-ти тысячам «Свидетелей Иеговы» грозит уголовное преследование.

Согласно Хельсинкскому Заключительному акту, подписанному 57 странами-участницами ОБСЕ, в том числе и Россией, «государства-участники будут признавать и уважать свободу личности исповедовать, единолично или совместно с другими, религию или веру, действуя согласно велению собственной совести».