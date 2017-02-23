МИД России занялся разоблачениями «недостоверной» информации о России

На сайте ведомства появился раздел со ссылками на публикации западных СМИ, которые якобы содержат ложные сведения
Российские власти запустили проект, направленный на опровержение сообщений СМИ, которые они считают ложными.
На официальном сайте российского МИДа появился новый раздел «Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России».
На данный момент в поле зрения внешнеполитического ведомства попали пять СМИ. Среди них NBC News, Telegraph, New York Times и Bloomberg. Кроме того, критике подвергся значительно менее известный калифорнийский сайт Santa Monica Observer.
Однако разоблачения министерства носят очень сжатый характер.
В каждом случае приводится краткое изложение темы публикации и опровержение из одного предложения: «В этом материале распространяются данные, не соответствующие действительности».
Кроме того, ссылка на каждую публикацию содержит ее скриншот, на который наложена красная печать с надписью «Фейк».
Все публикации, за исключением одной, основаны на анонимных правительственных источниках или на публичных заявлениях политиков.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.