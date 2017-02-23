МИД России занялся разоблачениями «недостоверной» информации о России

Российские власти запустили проект, направленный на опровержение сообщений СМИ, которые они считают ложными.

На официальном сайте российского МИДа появился новый раздел «Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России».

На данный момент в поле зрения внешнеполитического ведомства попали пять СМИ. Среди них NBC News, Telegraph, New York Times и Bloomberg. Кроме того, критике подвергся значительно менее известный калифорнийский сайт Santa Monica Observer.

Однако разоблачения министерства носят очень сжатый характер.

В каждом случае приводится краткое изложение темы публикации и опровержение из одного предложения: «В этом материале распространяются данные, не соответствующие действительности».

Кроме того, ссылка на каждую публикацию содержит ее скриншот, на который наложена красная печать с надписью «Фейк».

Все публикации, за исключением одной, основаны на анонимных правительственных источниках или на публичных заявлениях политиков.