Дума поддержала закон о декриминализации побоев в семье во втором чтении

Российский парламент в среду принял во втором чтении спорный законопроект о декриминализации некоторых форм домашнего насилия.

Государственная дума проголосовала за отмену уголовного наказания за побои в семье, которые не привели к телесным повреждениям. Решение поддержали 385 депутатов, против проголосовали двое, один воздержался.

Законопроект, смягчающий наказание за побои в семье до штрафа или ареста на срок до 15 дней, должен быть одобрен в третьем чтении.

После принятия в Думе документ будет направлен в Совет Федерации, который, как правило, одобряет поступающие к нему законопроекты. В этом случае он будет направлен президенту Владимиру Путину на подписание.

Консервативные активисты возражают против действующего законодательства о побоях, утверждая, что оно представляет угрозу для родителей, которые могут шлепать своих детей.

Они считают, что государство должно меньше вмешиваться в дела семей.

Один из авторов законопроекта Ольга Баталина отвергла утверждения, что его следствием станет безнаказанность людей, избивающих членов своей семьи.

По словам Баталиной, уголовный кодекс по-прежнему предусматривает уголовную ответственность за побои, но теперь это положение будет применяться только к неоднократным нарушителям. Она заявила, что люди, терроризирующие членов семьи, делающие это неоднократно, будут привлекаться к уголовной ответственности.

Проведенный в этом месяце опрос ВЦИОМ показал, что 19 процентов россиян считают допустимым ударить жену, мужа или ребенка «при определенных обстоятельствах».