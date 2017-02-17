Россия: куда девать «нефтяные» деньги?

МОСКВА – Российский Центробанк неожиданно приступил к масштабным покупкам гособлигаций США сразу после победы Дональда Трампа, сообщает издание Finanz.ru со ссылкой на данные казначейства США.

Это особенно стало заметным на фоне того, что Москва до этого действовала точно наоборот – планомерно сокращая долю американских ценных бумаг на своем балансе.

Так, в ноябре 2016-го, после обнародования результатов голосования в США, ЦБ купил облигаций на 12 млрд долларов, чего давно не было.

Характерно, что другие основные государства-кредиторы США после того как Трамп стал президентом распродавали американские облигации. В особенности это касалось Китая и Японии. Всего в ноябре из американского долга было выведено 71 млрд долларов – рекордная сумма с 1978 года.

Просто в связи с некоторым ростом цен на нефть Минфин опять стал пополнять Резервный фонд

Председатель партии «Гражданская инициатива», экс-министр экономики России, профессор Андрей Нечаев не думает, что действия России можно рассматривать как морально-финансовую поддержку Дональда Трампа.

«Потому что эта сумма вообще практически ничего не значит, как для американской экономики, в целом, так и для внешнего долга США, – пояснил он в интервью «Голосу Америки». – Даже для России она не столь существенна. Просто в связи с некоторым ростом цен на нефть Минфин опять стал пополнять Резервный фонд».

А поскольку большая его часть держится в финансовых бумагах, в том числе в американских ценных бумагах, включая казначейские обязательства, то с этим все и связано, констатировал экс-министр.

Директор Института стратегического анализа ФБК, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев также не усмотрел здесь политической составляющей.

«Центробанк всегда действует абсолютно прагматично, – заметил он в комментарии «Голосу Америки». – Если он считает возможным или необходимым в нужное время вкладываться в американские ценные бумаги, то вкладывается».

В тоже время профессор допустил, что определенные подозрения тут зародиться могут.

Но опыт показывает, что если бы Резервный фонд не был создан, то едва ли мы смогли бы относительно благополучно пережить кризис 2008-2009 годов и нынешний кризис

«Но в данном случае, с моей точки зрения, это все-таки чисто прагматичный подход. Политики здесь я не вижу», – резюмировал он.

Но насколько целесообразно в нынешней экономической ситуации подобное вложение средств?

«Это долгая дискуссия, которая идет больше десяти лет в России, можно ли на текущие нужды тратить нефтяные доходы, – указал Андрей Нечаев. – Но опыт показывает, что если бы Резервный фонд не был создан, то едва ли мы смогли бы относительно благополучно пережить кризис 2008-2009 годов и нынешний кризис».

На взгляд экс-министра экономики, можно спорить лишь о том, в каких объемах нужно создавать финансовые запасы.

«Мне казалось, что это нужно делать в более скромных объемах, оставляя деньги в экономике через снижение налогового бремени, которое простимулировало бы структурную перестройку экономики, – уточнил он. – Но то, что тратить шальные деньги от роста цен на нефть на текущие нужды не надо – это уже преобладающая точка зрения всех, кроме радикальных сторонников насыщения экономики деньгами, включая эмиссионные».

Но когда простые люди решают, покупать им доллары или нет, они в первую очередь оценивают надежность валюты. Так и на государственном уровне

По словам Андрея Нечаева, если бы правительство вздумало отказаться от взятых на себя ранее социальных обязательств под предлогом того, что упали цены на нефть, это было бы опрометчиво и даже «политически опасно».

Игорь Николаев тоже считает вполне оправданными покупки ЦБ гособлигаций США.

«Тут подходит сравнение с самой что ни на есть обыденной моделью поведению, – добавил он. – Можно по-разному относиться к США. Но когда простые люди решают, покупать им доллары или нет, они в первую очередь оценивают надежность валюты. Так и на государственном уровне. Что бы там ни происходило в отношениях между странами, но если облигации – это хорошее вложение средств, то их надо приобретать».

В целом мы ожидаем, что в ближайшее время будет некоторое ослабление рубля и затем его стабилизация

Кроме того, в России в последнее время на разных уровнях активно обсуждалась тема роста курса национальной валюты. В пятницу после совещания у президента Владимира Путина глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что этот тренд носит краткосрочный характер и не связан с фундаментальными факторами.

«В целом мы ожидаем, что в ближайшее время будет некоторое ослабление рубля и затем его стабилизация», – сказал он.

Андрей Нечаев согласен с ним. По его оценке, объективных условий для роста рубля нет, а повода для какого-то нового скачка цен на нефть не предвидится.

«С другой стороны, в условиях нестабильности российской экономики, низкого уровня доверия, политических рисков и продолжающихся санкций ожидать существенного притока капитала также не приходится, поэтому оснований для дальнейшего специфического укрепления курса рубля я не вижу», – обобщил он.

В свою очередь, Игорь Николаев выразил уверенность, что доллар уже достиг своего «дна» падения, и рубль в дальнейшем будет медленно, но неотвратимо ослабляться.