Российский журналист, критиковавший Путина, скончался после избиения

Российский журналист Николай Андрущенко, известный своими публикациями с критикой российских властей и президента Владимира Путина, скончался в больнице в Санкт-Петербурге, после того как его жестоко избили неизвестные.

73-летний учредитель еженедельной газеты «Новый Петербург» Андрущенко находился без сознания после нападения 9 марта.

Коллеги и адвокат Андрущенко сообщили, что после нападения ему провели операцию на головном мозге и изначально он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но позднее мог дышать самостоятельно.

Тем не менее, он так и не пришел в сознание и умер 19 апреля.

Напавшие не него люди не найдены.

Редактор «Нового Петербурга» Денис Усов связал нападение на Андрущенко с публикациями о коррупции в городе.

В этих статьях большое место уделялось предполагаемым связям между городскими властями Санкт-Петербурга и организованными преступными группировками.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович написала в Твиттере 19 апреля, что Андрущенко умер в результате «жестокого избиения».

Миятович отметила, что «журналисты в России слишком часто подвергаются запугиваниям, угрозам и нападениям».

Андрущенко был депутатом Ленсовета в 1990-1993 годах.