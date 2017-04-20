Российский журналист, критиковавший Путина, скончался после избиения

Учредитель санкт-петербургской газеты Николай Андрущенко был избит неизвестными в марте и умер, не приходя в сознание
Российский журналист Николай Андрущенко, известный своими публикациями с критикой российских властей и президента Владимира Путина, скончался в больнице в Санкт-Петербурге, после того как его жестоко избили неизвестные.
73-летний учредитель еженедельной газеты «Новый Петербург» Андрущенко находился без сознания после нападения 9 марта.
Коллеги и адвокат Андрущенко сообщили, что после нападения ему провели операцию на головном мозге и изначально он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но позднее мог дышать самостоятельно.
Тем не менее, он так и не пришел в сознание и умер 19 апреля.
Напавшие не него люди не найдены.
Редактор «Нового Петербурга» Денис Усов связал нападение на Андрущенко с публикациями о коррупции в городе.
В этих статьях большое место уделялось предполагаемым связям между городскими властями Санкт-Петербурга и организованными преступными группировками.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович написала в Твиттере 19 апреля, что Андрущенко умер в результате «жестокого избиения».
Миятович отметила, что «журналисты в России слишком часто подвергаются запугиваниям, угрозам и нападениям».
Андрущенко был депутатом Ленсовета в 1990-1993 годах.
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