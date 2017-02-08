Навального вновь признали виновным по делу «Кировлеса»

Суд в среду признал лидера российской оппозиции Алексея Навального виновным в хищении имущества, сообщает агентство «Интерфакс». Это решение вынудит Навального отказаться от своих планов участия в президентских выборах, которые пройдут в стране в следующем году.

Как пишет «Интерфакс», на момент судья Ленинского суда города Кирова еще зачитывал текст приговора, однако из его комментариев было ясно, что Навального признают виновным.

Агентство также приводит слова адвоката Навального, которая отметила, что, в соответствии с российским законодательством, из-за обвинительного приговора он не сможет баллотироваться в президенты.

Один из главных противников президента Владимира Путина, Навальный в 2013 году уже был признан виновным в хищениях в ходе процесса, который он охарактеризовал как политически мотивированный.

Обвинение утверждало, что он был членом группировки, которая похитила лес у государственной компании «Кировлес» на сумму 16 миллионов рублей.

Страсбургский суд постановил, что Россия нарушила право Навального на справедливое рассмотрение дела и должна возместить ему судебные издержки и выплатить компенсацию.

В ноябре Верховный суд России отменил решение суда первой инстанции, приговорившего критика Кремля к пятилетнему условному сроку и постановил пересмотреть дело.