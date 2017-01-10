Российский консул найден мертвым в своей квартире в Афинах

Источники в полиции сообщают, что сотрудник посольства обнаружил Андрея Маланина на полу в спальне
Высокопоставленный российский дипломат был найден мертвым в своей квартире в Афинах, сообщил представитель греческой полиции.
Согласно информации, размещенной на сайте российского посольства, 54-летний Андрей Маланин возглавлял консульский отдел.
Один из сотрудников посольства обнаружил его на полу спальни, сообщил представитель полиции на условиях анонимности.
Признаков взлома квартиры обнаружено не было.