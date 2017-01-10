Линки доступности

Языки
Новости

Российский консул найден мертвым в своей квартире в Афинах

Смотреть комментарии

Источники в полиции сообщают, что сотрудник посольства обнаружил Андрея Маланина на полу в спальне

Высокопоставленный российский дипломат был найден мертвым в своей квартире в Афинах, сообщил представитель греческой полиции.

Согласно информации, размещенной на сайте российского посольства, 54-летний Андрей Маланин возглавлял консульский отдел.

Один из сотрудников посольства обнаружил его на полу спальни, сообщил представитель полиции на условиях анонимности.

Признаков взлома квартиры обнаружено не было.

Читайте также

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Back to top
XS
SM
MD
LG