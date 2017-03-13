Русская Зарубежная Церковь призвала убрать тело Ленина с Красной площади

Иерархи Русской Зарубежной Церкви (известной также как Русская Православная Церковь Заграницей), руководство которой находится в Соединенных Штатах, в год 100-летнего юбилея двух русских революций выступили с призывом убрать тело Владимира Ленина с Красной площади и снести памятники вождю большевистской революции 1917 года.

Руководство той части Русской Православной Церкви, которая не смирилась с отречением российского императора и организовала приходы РПЦ за границами России, а в 1927 году полностью вышла из административного подчинения Московскому Патриархату, опубликовало 10 марта послание «По случаю 100-летней годовщины трагических событий, связанных с революцией в России и началом эпохи безбожных гонений», в котором говорится: «Одним из символов примирения русского народа с Господом могло бы служить освобождение Красной площади от останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников... Так же следует поступить и с названием городов, областей, улиц, которые по сей день лишены их исторических наименований». Имя Ленина в послании не называется.

Также иерархи РПЦЗ считают, что «сейчас необходимо осмыслить свою историю и понять те причины, по которым на Россию выпали тяжелые испытания». «Одной из причин этих трагических событий есть плод забвения и небрежения к вере Христовой и отступление от богоустановленной власти» – говорится в послании.

Русская Зарубежная Церковь считает, что император Николай Второй был предан: «Из-за предательства правительства и генералитета Государь был вынужден отречься от престола, и далее произошла цепь неминуемых событий: гибель государства, мученическая кончина Самого Государя и Августейшей Семьи, жестокая братоубийственная война, небывалые доселе в России гонения на Православную Церковь и на веру в Бога».

Вместе с тем, деятели церкви в своем документе жестко раскритиковали Запад и западное влияние на Россию: «Сегодняшняя неустанная травля России со стороны «западной цивилизации» существовала и 100 лет тому назад, да и много прежде. Миру была ненавистна Российская Империя, наследница Святой Православной Руси. Ни верность союзническому долгу, ни всегдашняя готовность Русских Государей к сотрудничеству не помогали... Образованные сословия в России, воспитанные в традициях, так называемого западничества, едва ли не с самоубийственным упорством толкали Россию в пропасть, всячески склоняя русский народ к отказу от своей веры, своего Царя и своего Отечества».

Иерархи РПЦЗ подчеркнули, что, по их мнению, революция 1917 года была «организованной и поддержанной западными странами».

Послание подписали митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, первоиерарх Русской Зарубежной Церкви Иларион, архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, епископ Манхэттенский Николай, другие иерархи.