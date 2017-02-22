Российский грузовой космический корабль направился к МКС

Это первый запуск корабля «Прогресс» после неудачной попытки в декабре
Российский грузовой космический корабль «Прогресс» стартовал с космодрома Байконур в Казахстане в среду и направился к Международной космической станции.
Это первый запуск после аварии с кораблем такого типа, произошедшей в декабре.
Для запуска использовалась та же самая ракета-носитель «Союз», которая применяется для выведения на орбиту пилотируемых космических кораблей.
Старт был произведен в 8:58 по московскому времени и транслировался в прямом эфире NASA TV.
Стыковка с МКС запланирована на 24 февраля.
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