Российские бомбардировщики вновь пролетели вблизи побережья Аляски

Американские военные отследили два российских военных бомбардировщика, которые приблизились к побережью Аляски во второй половине дня во вторник.

Это уже второй такой случай за последние дни.

На этот раз два дальних бомбардировщика Ту-95 пролетели примерно в 60 километрах от побережья Аляски.

Российские самолеты были опознаны Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД).

Официальные лица сообщили, что хотя они углубились в опознавательную зону ПВО Аляски, но оставались в пределах международного воздушного пространства. Американские самолеты не вылетали к ним навстречу.

Однако когда два бомбардировщика Ту-95 вошли в эту опознавательную зону в понедельник, НОРАД подняло на их перехват два истребителя F-22 с авиабазы Элмендорф.