Российские бомбардировщики вновь пролетели вблизи побережья Аляски

Самолеты вошли в опознавательную зону ПВО Аляски, но оставались в международном воздушном пространстве
Американские военные отследили два российских военных бомбардировщика, которые приблизились к побережью Аляски во второй половине дня во вторник.
Это уже второй такой случай за последние дни.
На этот раз два дальних бомбардировщика Ту-95 пролетели примерно в 60 километрах от побережья Аляски.
Российские самолеты были опознаны Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД).
Официальные лица сообщили, что хотя они углубились в опознавательную зону ПВО Аляски, но оставались в пределах международного воздушного пространства. Американские самолеты не вылетали к ним навстречу.
Однако когда два бомбардировщика Ту-95 вошли в эту опознавательную зону в понедельник, НОРАД подняло на их перехват два истребителя F-22 с авиабазы Элмендорф.
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