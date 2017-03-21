Учения «Запад-2017»: возможные сценарии и реальные тревоги

В сентябре на нескольких полигонах России и Беларуси пройдут совместные стратегические учения «Запад–2017».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу осенью минувшего года заявил: «При разработке замысла и сценария учений будет учтена ситуация, связанная с усилением активности НАТО вблизи границ Союзного государства».

Об этом же ранее говорил и президент Беларуси Александр Лукашенко, в частности, заметивший: «Россияне часто говорят о том, что у границ России разворачиваются новые контингенты НАТО. Надо подчеркнуть, что прежде всего – у наших границ, белорусских границ. Мы это видим и принимаем без гвалта, без шума адекватные меры».

Теперь, когда между Москвой и Минском в очередной раз обострились отношения, Лукашенко заявил, что наряду с наблюдателями от ОДКБ, ЕАЭС и СНГ он приглашает на учения и представителей НАТО, поскольку в Беларуси, по его словам, «ничего не скрывают и скрывать не должны». И добавил: «Если натовцы хотят присутствовать на нашем учении, милости просим. Тем более я такую информацию и такие сигналы с их стороны уже получаю».

Беларусь: неуверенность, возникшая после «крымского блицкрига»

Белорусский политолог Роман Яковлевский в своем комментарии для «Голоса Америки» напоминает, что российское руководство еще несколько месяцев назад пригласило в качестве наблюдателя на учения «Запад-2017» Генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, и что это приглашение было принято.

Я общался с американскими коллегами, и они объяснили мне, что Беларусь и Россия являются единым пространством в военном отношении. Но, по-моему, для суверенного государства, каковым считает себя Республика Беларусь, данная ситуация выглядит странновато

«Кроме того, в марте Вильнюс посетили командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес и верховный главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти. И они обратились к российской стороне, чтобы она обеспечила большую прозрачность предстоящих учений “Запад-2017”. Подчеркну, о Беларуси в данном случае речь не шла», – отмечает Роман Яковлевский.

По мнению белорусского эксперта, это свидетельствует о том, что НАТО в данном случае воспринимает Минск как подчиненную Москве сторону. «Я общался с американскими коллегами, и они объяснили мне, что Беларусь и Россия являются единым пространством в военном отношении. Но, по-моему, для суверенного государства, каковым считает себя Республика Беларусь, данная ситуация выглядит странновато», - считает Яковлевский.

Что же касается приглашения президентом Беларуси натовских наблюдателей, то, по мнению собеседника «Голоса Америки», в этом сказывается тревога Лукашенко в связи с прибытием в его страну крупного российского воинского контингента. «И чем больше он заявляет, что это не таит в себе никакой угрозы, тем явственнее сказывается его неуверенность.

Напомню, что такая неуверенность в том, что не будет угрозы с Востока, возникла в правящих кругах Беларуси после крымского блицкрига. Ведь кто мог еще за месяц предсказать, что такое произойдет с Крымом! Я уже не говорю о Донбассе», – подчеркивает Роман Яковлевский. И завершает, что призывы Александра Лукашенко к натовским наблюдателям приехать на учения «Запад-2017» читаются как призыв гарантировать защиту «от непредсказуемых действий Москвы».

Латвия: 4 тысячи вагонов с солдатами и техникой – повод для опасений

Корреспондент «Голоса Америки» также расспросила экспертов из стран Балтии, как воспринимается там усиление военной активности России вблизи от границ с НАТО.

Заместитель руководителя парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Сейма Латвии Карлис Сержантс отметил, что в его стране к учебным маневрам российской армии в последние годы относятся с тревогой.

Что будет во время российско-белорусских учений в сентябре этого года, мы точно не знаем. Но повод для неких опасений остается

«К примеру, в 2013 году в подобных учениях было задействовано намного больше людей, чем было заявлено официально. И там отрабатывались не оборонительные операции, но план учений был откровенно нападательным. И по характеру учений можно заключить, что они отрабатывают захват Сувалкского коридора, который соединяет Балтию с остальным Евросоюзом», – напоминает Сержантс.

«Что будет во время российско-белорусских учений в сентябре этого года, мы точно не знаем. Но пока есть информация, что из России на территорию Беларуси будет загнано 4 тысячи вагонов с техникой и с людьми. Это – очень много, поэтому повод для неких опасений остается», - считает зампред комиссии латвийского Сейма по обороне.

На юго-востоке Латвия на протяжении почти 173 километров граничит с Беларусью. По оценке Карлиса Сержантса, обстановка на латвийско-белорусской границе, в целом, спокойнее, чем на латвийско-российской. «Скажем, когда удавалось поймать тех, кто незаконно пересек нашу границу со стороны Беларуси, всегда можно было договориться, чтобы другая сторона забрала этих людей обратно к себе, тогда как Россия обычно делает вид, что не имеет к нарушителям границы никакого отношения», – рассказывает латвийский политик.

Кроме того, у Латвии с Беларусью есть договор о возможности взаимных наблюдений за учениями, и Минск всегда придерживался этих договоренностей. «С Россией у нас такого договора нет, хотя мы неоднократно предлагали его подписать, но российская сторона этого почему-то не хочет», – пожимает плечами Карлис Сержантс.

Что же касается приглашения Александра Лукашенко представителям НАТО приехать в Беларусь для наблюдения за учениями «Запад-2017», то, по мнению Сержантса, это сигнал не только Западу, но и – в большей степени – Москве.

«Я выскажу свое личное мнение, – предупреждает Карлис Сержантс, – но нельзя забывать, что ранее высказывались опасения, что Россия может завезти туда 4 тысячи вагонов с солдатами и техникой, и потом не вывезти их обратно. Тем более, что отношения у России и Беларуси на данный момент не самые хорошие», – подытоживает зампред комиссии Сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Литва: на период учений будет повышена боеготовность

Граница Беларуси с Литвой почти вчетверо длиннее, чем с Латвией и занимает около 679 километров.

Литовский военный эксперт Вайдас Сальджюнас отмечает, что официальный Вильнюс всегда на какие-либо оборонные мероприятия приглашает в первую очередь именно белорусских военных атташе. «Но при этом, конечно, имеется в виду, что белорусские круги – военные, политические и экономические – интегрированы в Российскую Федерацию.

американцы заявили официально, что в Литве в это время будут дислоцированы дополнительные войска США

К примеру, белорусская ПВО вся интегрирована в одну с Россией систему. И несмотря на то, что Лукашенко на прес-конференциях ругается в сторону Москвы, понятно, что это – одно военное пространство», – отмечает он.

Что же касается отношения Литвы к российским военным учениям, то, по словам Сальджюнаса. «учитывая нагнетание обстановки, конечно, есть некоторые опасения, что в этом году на этих учениях, или даже до них что-то может произойти».

При этом, по словам вильнюсского эксперта «реальных сигналов о том, что это неизбежно, и что на Добровольский полигон стягивается техника и что войска двинутся через Сувалкский коридор, на данный момент нет. Но все запросы к беларусской стороне о том, сколько единиц боевой силы будет задействовано в учениях – 13 тысяч, или, может быть, 100 тысяч – остаются без ответа. И такие сигналы сгущают атмосферу», - указывает Вайдас Сальджюнас.

В то же время собеседник «Голоса Америки» отмечает: «Я думаю, что ответные действия будут адекватными. То есть американцы заявили официально, что в Литве в это время будут дислоцированы дополнительные войска США – один батальон, или даже побольше.

И плюс к тому – войска НАТО – германо-голландско-норвежский батальон. И это – дополнение к армии Литвы, которая тоже, конечно, будет в состоянии повышенной боеготовности. Атмосфера такова, но ощущения неизбежности вторжения здесь нет»,– констатирует литовский военный эксперт Вайдас Сальджюнас.