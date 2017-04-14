Украина сообщила о неучастии россиянки Юлии Самойловой в конкурсе Евровидения

КИЕВ – Национальная общественная телерадиокомпания Украины, как вещатель-организатор международного конкурса Евровидение-2017, официально сообщила Европейскому вещательному союзу о запрете для Юлии Самойловой на въезд в страну со стороны СБУ. Соответствующее заявление 14 апреля было размещено на официальном сайте телерадиокомпании.

«Уважая желание Европейского вещательного союза обеспечить участие в песенном конкурсе представителей 43-х стран, поддерживая традиционный дух Евровидения, украинская сторона неоднократно предлагала Российской Федерации направлять в Киев участника, который не нарушал законодательство Украины. Однако, российская сторона оставила свое решение неизменным», – подчеркивается в сообщении Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Украинская сторона отмечает, что отказ Первого канала (Россия) от трансляции Евровидения «доказывает, что несмотря на задекларированное уважение к основополагающим ценностям Евровидения, ключевыми среди которых есть взаимоуважение и аполитичность, целью российской стороны с самого начала было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса», – отмечается в заявлении НОТУ.

В тоже время, как сообщает 14 апреля РИА «Новости-Украина», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление из-за того, что «организаторы Евровидения […] оказались неспособны призвать страну, которая изъявила готовность провести у себя этот конкурс, соблюсти правила принимающей стороны».

«Мы можем также выразить также сожаление в связи с тем, что организаторы Евровидения оказались неспособны выполнить условия своих же правил и оказались неспособны призвать страну, которая изъявила готовность провести у себя этот конкурс, соблюсти правила принимающей стороны, которые прописаны в соответствующих документах Европейского вещательного союза», – сказал Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию. Евровидение-2017 пройдет в Киеве.

Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины

РИА «Новости-Украина» отмечает, то ранее организатор конкурса Европейский вещательный союз предложил России либо транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта.

Напомним, что Служба безопасности Украины 22 марта 2017 года приняла решение о запрете на три года въезда в страну российской исполнительницы Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе «Евровидение-2017».

«Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», – написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Фейсбуке. На музыкальном конкурсе Евровидение-2017 Юлия Самойлова должна была представить песню Flame is Burning.

Об имидже до начала конкурса

Руководитель Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков считает, что конфликт внутри песенного конкурса Евровидение перешел в политическую и международную плоскость с нанесением имиджевых потерь.

«Этот конфликт перешел в политическую плоскость потому, что украинские чиновники не смогли пройти тест, который с легкой руки нам был предоставлен российской стороной.

Со стороны России история вокруг Юлии Самойловой была в определенном смысле тестом и продуманной провокацией

Кроме имиджевых потерь Украины, дополнительные и финансовые потери несет Европейский вещательный союз, поскольку Россия не только не будет участвовать в конкурсе, но и не обеспечит трансляцию, не заплатит соответствующий взнос в проведение данной трансляции, а это удар по европейским вещателям», – говорит Сергей Быков в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Сергей Быков отмечает, что напряжение в общественной сфере, отношениях между Украиной и Россией свидетельствует об одном – в ближайшее время дружественный диалог и восстановление связей между странами невозможно.

«Прецедент, который мы наблюдаем с запретом на въезд участницы Евровидения от России, несет в себе достаточно много негатива. Незадолго до вынесения запрета на три года для Юлии Самойловой, в Киеве в национальном Дворце Украина выступал российский коллектив Камеди Вумен, который до этого также выступал на территории Крыма.

Со стороны России история вокруг Юлии Самойловой была в определенном смысле тестом и продуманной провокацией. Она оказалась достаточно успешной, украинская сторона не смогла из нее выйти победителем, продемонстрировать толерантность и возможности правового государства, например, сделав исключение из правил для россиянки», – говорит Сергей Быков в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, эксперт отмечает, что подобные международные мероприятия не должны нести какую-либо политическую или идеологическую нагрузку на аудиторию.

Позиция России: больше, чем политика

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний считает, что неучастие России в конкурсе Евровидение не создаст особых экономических проблем для Европейского вещательного союза.

«Они найдут возможность компенсировать отсутствие России. Что касается возможного компромисса для Юлии Самойловой, то я не вижу такой возможности потому, что с самого начала участие россиянки было запланировано как провокация.

Есть конкурсантка с ограниченными возможностями, есть четкое зафиксированное нарушение украинского законодательства в части пересечения украинской границы не через административные пункты пропуска с Крымом.

российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос

Если бы Самойлова участвовала в конкурсе, Россия этот факт использовала бы для легализации оккупации: впуская одну, свободно впустите и других», – говорит Тарас Загородний корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

В качестве основной возможной проблемы участия россиянки в конкурсе, Тарас Загородний называет отсутствие гарантий безопасности для нее.

«Основная проблема – никто не мог бы гарантировать безопасность Самойловой в Украине, учитывая, что Кремль готов жертвовать своими людьми. Никто бы не гарантировал, что в Кремле бы не захотели продемонстрировать доказательство русофобии по отношению к Юлии Самойловой. Да, Украина выдержала вал жалоб и критики, но если бы что-то случилось с россиянкой, было бы хуже», – отмечает Тарас Загородний.

По мнению эксперта, сегодня вряд ли можно предположить или представить культурное влияние конкурса Евровидение на российскую аудиторию.

«Если бы не было этой ситуации, то для российской аудитории и общества – это ничего бы не поменяло. В России всё прекрасно понимают в отношении агрессии в Донбассе и в Крыму, но как бы украинская сторона ни пыталась переубедить, как говорил политический деятель и писатель Владимир Винниченко – “российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос”.

Этот тезис в качестве руководства понимания российского менталитета нужно принять раз и навсегда», – подчеркивает Тарас Загородний.

Тарас Загородний отмечает, что в российском демократическом лагере также не было слышно слов поддержки в адрес Украины.

«Раз и навсегда стоит забыть о союзниках в России. Мы слышим высказывания Навального или Ходорковского, они все равно считают нас частью империи и одним народом и ничего не поменяется при смене российской элиты в отношении Украины», – утверждает Тарас Загородний.

Евровидение: Россия и Украина

62-й международный конкурс песни Евровидение-2017 пройдет в украинской столице – Киеве. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал пройдет 13 мая. Масштабное музыкальное событие Украина проводит во второй раз. Ранее Евровидение проходило в Киеве в 2005 году.

Дважды в 2004 и 2016 годах украинские исполнители – Руслана (Руслана Лыжичко) и Джамала (Сусана Джамаладинова) побеждали на конкурсах Евровидение. Участник конкурса Евровидение певец Дима Билан принес победу России в 2008 году.