Россия предупредила о «негативных последствиях» удара по Сирии

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков выступил с подобным предостережением до заявления президента Дональда Трампа о ракетном ударе по сирийской авиабазе
Высокопоставленный российский дипломат предупредил, что нанесение Соединенными Штатами бомбового или ракетного удара по Сирии будет иметь «негативные последствия».
Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков выступил с подобным предостережением до заявления президента Дональда Трампа о ракетном ударе по сирийской авиабазе аш-Шайрат в провинции Хомс.
Однако по словам представителя Пентагона, Россия была предварительно уведомлена об американском ударе по авиабазе, в ходе которого боле выпущено более 50 крылатых ракет.
«Мы должны думать о негативных последствиях, негативных последствиях, – сказал Сафронков, отвечая на вопросы журналистов в Нью-Йорке.
По его словам, в ходе дискуссии в Совете безопасности ООН Россия предупредила, что «все возможные последствия будут лежать на совести тех, кто подобного рода проекты задумывает».
Сафронков также назвал военную акцию «сомнительным и трагическим мероприятием».
Отвечая на вопрос о том, каких негативных последствий он ожидает, российский дипломат ответил: «Посмотрите на Ирак, посмотрите на Ливию».
Между тем российский Сенатор Алексей Пушков заявил в Твиттере, что президент США Дональд Трамп встанет в ряд со своими предшественниками Джорджем Бушем-младшим и Бараком Обамой, если «войдет» в Сирию.
«В 21-м веке у каждого президента США была своя война на Ближнем Востоке, а то и две. Если Трамп войдет в Сирию, он встанет в ряд с Бушем и Обамой», – написал Пушков за считанные минуты до того, как об авиаударах по Сирии было объявлено официально.
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