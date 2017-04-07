Президент России Владимир Путин расценил ракетный удар США по Сирии как акт агрессии, который будет иметь «существенный» негативный эффект для отношений между Россией и США.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом», - сказал Песков.

Он отметил, что сирийская армия не располагает запасами химического оружия.

«Факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО – специализированным подразделением ООН», – указал он.

«При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию, – заявил представитель Кремля. – Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке».

«Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящихся в плачевном состоянии», – подчеркнул Песков.

«А главное, как считает Путин, – этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати говоря, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании», – указал представитель Кремля.

Между тем российский Сенатор Алексей Пушков заявил в Твиттере, что президент США Дональд Трамп встанет в ряд со своими предшественниками Джорджем Бушем-младшим и Бараком Обамой, если «войдет» в Сирию.

«В 21-м веке у каждого президента США была своя война на Ближнем Востоке, а то и две. Если Трамп войдет в Сирию, он встанет в ряд с Бушем и Обамой», – написал Пушков за считанные минуты до того, как об авиаударах по Сирии было объявлено официально.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подчеркнул, что удары американскими крылатыми ракетами по сирийской авиабазе ставят под вопрос идею создания антитеррористической коалиции России и США в Сирии.

«Боюсь, что с такими подходами желанная российско- американская антитеррористическая коалиция в Сирии, о которой столь много говорилось после прихода Трампа во власть, почит в бозе, так и не успев родиться», – написал Косачев на своей странице в Facebook.

«Стенки Трампа множатся. А ведь так хорошо все начиналось. Очень жаль», – добавил сенатор.

Косачев высказал предположение, что удары по Сирии были нанесены из-за разногласий внутри администрации США.

«По странному стечению обстоятельств резкое ужесточение американского отношения к Асаду произошло спустя всего пару дней после его смягчения, – подчеркнул глава комитета. – Складывается устойчивое впечатление, что с этим тезисом не согласились ни в Пентагоне, ни в американских спецслужбах, и Трампа тут же приперли к очередной стенке "неопровержимыми доказательствами"».

Тем временем высокопоставленный российский дипломат предупредил, что нанесение Соединенными Штатами бомбового или ракетного удара по Сирии будет иметь «негативные последствия».

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков выступил с подобным предостережением до заявления президента Дональда Трампа о ракетном ударе по сирийской авиабазе аш-Шайрат в провинции Хомс.

Однако по словам представителя Пентагона, Россия была предварительно уведомлена об американском ударе по авиабазе, в ходе которого боле выпущено более 50 крылатых ракет.

«Мы должны думать о негативных последствиях, негативных последствиях, – сказал Сафронков, отвечая на вопросы журналистов в Нью-Йорке.

По его словам, в ходе дискуссии в Совете безопасности ООН Россия предупредила, что «все возможные последствия будут лежать на совести тех, кто подобного рода проекты задумывает».

Сафронков также назвал военную акцию «сомнительным и трагическим мероприятием».

Отвечая на вопрос о том, каких негативных последствий он ожидает, российский дипломат ответил: «Посмотрите на Ирак, посмотрите на Ливию».