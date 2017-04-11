Россия выразила надежду на «продуктивные» переговоры с США

В преддверии визита Госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву МИД России выразил надежду на «продуктивные» переговоры, однако указала на возможность «ответных мер» в отношении США, если на переговорах не будет достигнут прогресс.

«Что касается двусторонней повестки дня, то длинный список раздражителей, возникших по вине Вашингтона, не сокращается, – говорится в заявлении МИД. – В отсутствие шагов по снятию накопившихся проблем потребуются ответные меры на основе принципа взаимности».

В заявлении также отмечается, что в Москве рассчитывают на «продуктивные переговоры».

«Это важно не только для перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия, но и для общей атмосферы на международной арене», – указывается в документе.

«В целом, рассчитываем, что госсекретарь привезет соображения по всем вопросам, представляющим обоюдный интерес, – говорится в заявлении МИД. – Мы готовы к любому развитию событий, однако исходим из предпочтительности такой работы, которая будет снижать международную напряженность, а не усиливать ее. Настраиваемся не на конфронтацию, а на конструктивное сотрудничество. Надеемся, что этого же хочет и американская сторона».