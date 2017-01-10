США ввели санкции против пяти граждан России

ВАШИНГТОН – США ввели санкции против главы Следственного комитета России и четырех других кремлевских фигур в связи с тем, что Госдепартамент охарактеризовал, как «печально известные нарушения прав человека».

Пять граждан России и два других человека, предположительно связанных с «Хезболлой», попали под санкции в соответствии с законом Магнитского.

Представители США не уточнили, какие именно действия послужили причиной введения санкций. Однако представитель Госдепартамента Джон Кирби заявил, что «вопрос о включении в список каждого дополнительного имени решался после обширного исследования».

По словам Кирби, пять россиян играли роль «в репрессивной машине российских правоохранительных органов, и кроме того они были причастны к печально известным нарушениям прав человека».

Один из них – глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который, как считается, руководит репрессиями против диссидентов.

Под санкции также попали Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, которых Великобритания считает главными подозреваемыми в отравлении российского шпиона и критика Кремля Александра Литвиненко в 2006 году.

Лицам, включенным в санкционный список, запрещен въезд в США. Их активы в США замораживаются, а американским гражданам запрещено проводить с ними какие-либо финансовые сделки.

Закон Магнитского назван по имени российского адвоката и борца с коррупцией Сергея Магнитского, который умер в 2009 году после того, как провел год в тюрьме, имея проблемы со здоровьем.

Российские следователи не нашли признаков уголовных преступлений, связанных со смертью Магнитского.

Однако Госдепартамент утверждает, что существует множество свидетельств, указывающих на то, что Магнитского избивали в тюремной камере, и что он не получал адекватной медицинской помощи.