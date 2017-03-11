Россия может привлечь США к переговорам по Афганистану

Россия дала понять, что считает возможным привлечь Соединенные Штаты к вновь начатому региональному диалогу, который, по утверждениям Москвы, нацелен на достижение договоренности о разрешении конфликта в Афганистане. Информация о намерениях России появилась накануне визита советника по вопросам национальной безопасности Афганистана в Москву, который должен обсудить пути примирения с вооруженной оппозицией.

Возросшие дипломатические усилия Кремля свидетельствуют об опасениях, что затяжной конфликт может способствовать созданию боевиками «Исламского государства» своих баз в раздираемой войной стране. Это может привести к распространению террористической деятельности на соседние центрально-азиатские государства, и создать угрозу безопасности самой России.

В декабре российское правительство провело встречи с высокопоставленными представителями министерств иностранных дел Китая и Пакистана. Впервые были обсуждены возможности проведения переговоров между афганским правительством и движением «Талибан». Участники встреч обменялись мнениями о потенциале совместных усилий по сдерживанию террористической угрозы.

Кабул выразил протест против переговоров без участия Афганистана. Представители США высказали сомнения по поводу намерений России при организации переговоров.

Из-за этой критики Москва решила расширить формат диалога, пригласив на очередную встречу, которая состоялась в прошлом месяце, Афганистан, Иран и Индию.

​«В настоящее время мы считаем важным со временем вовлечь в диалог наших партнеров в Центральной Азии, а также США», – завил в пятницу, в ходе обсуждения ситуации в Афганистане на заседании Совета Безопасности, заместитель представителя России в ООН Владимир Сафронков.

Он подчеркнул, что в ходе консультаций разрабатывается «единый региональный подход» по «оживлению» процесса примирения сторон конфликта в Афганистане.

Заявление о возможном привлечении США к переговорам было сделанов в тот же день, когда российский МИД сообщил о запланированной на 17 марта встрече в Москве советника по вопросам национальной безопасности Афганистана Ханифа Атмара с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Официальные лица обсудят вопросы безопасности и возможности достижения национального примирения в Афганистане, а также пути развития многостороннего сотрудничества в московском формате региональных консультаций по Афганистану», – говорится в сообщении министерства.

​Официальные лица в Афганистане и военные США приветствуют усилия России по установлению мира, однако критически относятся к открытым контактам Москвы с «Талибаном».

Россия утверждает, что «ограниченные контакты» с талибами необходимы для того, чтобы убедить группировку принять участие в мирной инициативе Кабула, а также в целях обеспечения безопасности российских граждан в стране.

Однако в прошлом месяце на слушаниях в Конгрессе командующий силами США и НАТО в Афганистане Джон Николсон заявил, что открытые попытки России легитимизировать «Талибан» основываются на утверждениях, что талибы, а не афганская армия эффективно противостоят боевикам «Исламского государства». По словам генерала, данные утверждения России не соответствуют действительности, а Москва пытается подорвать усилия возглавляемой США международной коалиции по борьбе с терроризмом в регионе.

В ходе визита в Индию в начале этой недели советник по национальной безопасности Атмар заявил, что правительство Афганистана неоднократно предупреждало Москву о том, что любая поддержка «Талибана» будет рассматриваться как недружественные действия по отношению к Афганистану.

По оценкам американских военных, в результате успешных операций против ИГИЛ афганским силам безопасности при поддержке ВВС США удалось в прошлом году изолировать террористическую группировку на территории трех районов в восточной провинции Нангархар. Согласно представленному анализу, количество боевиков ИГИЛ сократилось с примерно 3 000 до 700.

В ходе выступления на заседании Совбеза ООН Сафронков поставил под сомнение оценки американских военных экспертов.

«По нашим данным в стране действует около 3,5 тысяч боевиков «Исламского государства». Реальные цифры, с учетом всех действующих ячеек, могут быть гораздо выше», – сказал представитель России. Помимо этого, он также оспорил заявления американских военных, заявив, что боевики ИГИЛ находятся не только в одной провинции.

«Они действуют в основном в регионах Гильменд, Кандагар, Фарьяб, Баграм, Кундуз. Таким образом, мы призываем всех обратить особое внимание на эту проблему, а не пытаться неким образом приукрасить ситуацию и игнорировать этот вопрос», – сказал Сафронков.

Группировка «ИГ» увеличила количество атак в Афганистане и взяла на себя ответственность за нападение террористов-смертников на крупнейший военный госпиталь страны в Кабуле в среду. В результате теракта более 50 человек были убиты, большое количество людей получили ранения.

По утверждению представителя России в ООН, теракт в Кабуле – еще одно доказательство того, что структуры «ИГ» в Афганистане укрепляют свои позиции. ​