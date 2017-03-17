Тбилиси осуждает Москву за продолжение милитаризации Абхазии

Грузинский МИД призывает международное сообщество огреагировать на то, что Россия продолжает наращивать свои вооружения в Абхазии. Как заявил глава грузинского МИДа Михаил Джанелидзе, «те агрессивные шаги, которые осуществляет Россия на оккупированных территориях Грузии, должны быть осуждены со стороны международного сообщества».

«Мы рассмотрим этот вопрос во всех международных форматах... Я уверен, что в целом, на фоне активной поддержки со стороны международного сообщества, мы сможем найти пути для мирного урегулирования конфликта», – заявил 17-го марта грузинский министр, комментируя информацию о том, что несколько днями ранее Россия перебросила на свою военную базу в Абхазии дополнительные зенитно-ракетные системы С-300.

Это прямо связано с безопасностью Черноморского региона. Ясно, что одним из раздражающих факторов стало и решение Евросоюза отменить визы для Грузии. Но еще более важно, что это угроза, направленная на безопасность Черного моря

Джанелидзе также прокомментировал одобренное несколько дней назад президентом РФ соглашение России с Южной Осетией о вхождении ряда ее подразделений в состав российских Вооруженных сил, заявив, что это является еще одним подтверждением того, что российская политика ориентирована на «фактическую аннексию», а не на обеспечение безопасности и мира.

В свою очередь глава Совбеза Грузии Давид Раквиашвили заявил, что проблема наращивания военного потенциала России в оккупированных регионах будет обсужден на предстоящем заседании Совета национальной безопасности. По его словам, в условиях, когда от Тбилиси не исходит никакой угрозы, в том числе воздушной, действия России связаны с активизацией евроинтеграции Грузии и с планами НАТО усилить безопасность на Черном Море.

«Это прямо связано с безопасностью Черноморского региона. Ясно, что одним из раздражающих факторов стало и решение Евросоюза отменить визы для Грузии. Но еще более важно, что это угроза, направленная на безопасность Черного моря», – заявил Раквиашвили в интервью СМИ.

Примечательно, что несколько дней назад на одном из региональных сайтов появились кадры ввоза в Абхазию по железной дороге дополнительных систем С-300. Согласно информации сайта, видеозапись была осуществленна местными жителями, «противниками российской оккупации и так называемой интеграции с РФ».

Грузинский премьер-министр не осуществил ни один визит с целью мобилизации внимания вокруг этого вопроса, он не звонил ни одному из мировых лидеров для того, чтобы активизировать международное сообщество

На видео видно 17 вагонов, в том числе с колёсными машинами, мачтой РЛС и другими вспомогательными средствами к зенитно-ракетной системе С-300.

В то же время как ранее сообщило Минобороны РФ, с 5 марта по 10 апреля на 12 полигонах, расположенных в Южном, Северо-Кавказском и Крымском федеральных округах, а также на российских военных базах в Армении, Южной Осетии и Абхазии проходят полевые выходы соединений и частей войск Противовоздушной обороны. В них задействовано более 2000 военнослужащих и 500 единиц вооружения.

Оппозиция критикует власти

Грузинская оппозиция считает, что руководство страны не проявляет достаточной активности на международной арене, а также не имеет «целенаправленной государственной политики», чтобы ответить на вызовы со стороны России.

«Грузинский премьер-министр не осуществил ни один визит с целью мобилизации внимания вокруг этого вопроса, он не звонил ни одному из мировых лидеров для того, чтобы активизировать международное сообщество в связи с этим вопросом.

Печальный результат всего этого в том, что когда мировые лидеры говорят о российской агрессии против Украины и обсуждают, как оказать Украине помощь – чтобы она смогла защититься от этой агрессии, к сожалению, они уже не упоминают Грузию», – заявил СМИ Георгий Канделаки, депутат от оппозиционной «Европейской Грузии».

Тут речь не только о том, что русские будут контролировать почти всё воздушное пространство над западной Грузией, но и том, что они также смогут контролировать воздушное пространство

В то же время в партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» считают, что единственный выход из создавшейся «очень тяжелой ситуации» – это смена власти, так как нынешняя «неспособна защитить национальные интересы» Грузии.

Мнение эксперта

Военный алалитик, главный редактор грузинского военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили отметил в интервью с «Голосом Америки», что Россия ввезла зенитно-ракетные системы С-300 на территорию оккупированной Абхазии еще осенью 2008 года, вскоре после российско-грузинской пятидневной войны.

С тех пор, на базах в Гудауте и Агудзера размещены два дивизиона, а на этот раз, говорит Аладашвили, видимо, речь идет о ввозе третьего. По его словам, на распространенных кадрах видно восемь подобных установок, что как раз составляет один дивизион. Согласно мнению аналитика, его скорее всего, разместят или в районе Очамчире или же Гали.

Аладашвили говорит, что есть версия, что Россия заменила зенитно-ракетные системы С-300 в оккупированном Крыму и на юге России на более современые системы С-400, и затем перебросила старые системы в оккупированную Абхазию.

В беседе с Русской службой «Голоса Америки» аналитик отметил, что зенитно-ракетные системы С-300, в результате их модификации, могут поразить воздушную цель в радиусе 150-200 километров.

«Тут речь не только о том, что русские будут контролировать почти всё воздушное пространство над западной Грузией, но и том, что они также смогут контролировать воздушное пространство и над нашими стратегическими портами – Поти и Батуми, а таже над восточной частью акватории Черного моря.

В случае желания, они смогут перекрыть пространство как для военных, так и для гражданских самолетов. Все это происходит на фоне сближения военно-стратегических интересов Москвы и Анкары и одновременном охлаждении отношений Турции с ЕС», – резюмировал эксперт.