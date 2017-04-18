Россия представила робота, способного стрелять

Россия представила изобретение в стиле «Звездных войн» или «Терминатора» – робота, который способный ходить и стрелять.

Российский андроид по имени FEDOR действительно может метко вести огонь, причем сразу с двух рук.

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин, который также является заместителем главы Военно-промышленной комиссии РФ, написал по этому поводу в Твиттере: «Мы не терминатора создаем, а искусственный интеллект».

Агентство ТАСС сообщает, что помимо владения огнестрельным оружием, робот может вкрутить электрическую лампочку, открывать двери и водить машину. Робота, который был разработан российским МЧС, планируется запустить в массовое производство.

Разработан также российский робот-танк, способный поражать цели. Рогозин разместил видео с таким роботом в своем Твиттере, сопроводив его комментарием: «Русские боевые роботы – парни с железным характером».

По сообщениям СМИ, в 2021 году FEDOR может отправиться в космос.