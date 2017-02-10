Россия – Турция: к чему может привести «дружественный огонь»?

МОСКВА – Военному командованию РФ в Сирии были известны координаты здания в городе Эль-Баб, где находились турецкие солдаты, трое из которых погибли, а еще одиннадцать были ранены в результате произведенной накануне бомбардировки российских ВВС, передает в пятницу, 10 февраля, Рейтер, ссылаясь на турецкие источники.

Анкара также настаивает, что турецкие военнослужащие занимали эти позиции на протяжении достаточно длительное время.

«Подразделения, по которым 9 февраля был нанесен удар, находились в этой точке порядка десяти дней. 8 февраля координаты расположения наших подразделений были переданы на базу (России) "Хмеймим"», – цитирует Интерфакс сообщение генштаба армии Турции.

Еще недавно на фоне примирения сторон после того, как был сбит российский самолет, оба государства пошли на весомые для себя уступки на сирийском направлении. В то же время череда трагических событий не перестает преследовать турецко-российский диалог

Это противоречит сделанному ранее в пятницу заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, утверждавшего, что авиаудар наносился на основе координат, предоставленных турецкими вооруженными силами.

«Наши военные в ходе нанесения ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были нам переданы турецкими партнерами. И в пределах этих координат турецких военных быть не должно было. Поэтому эти непреднамеренные удары имели место», — сказал Песков.

До этого Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом выразил соболезнование в связи со случившимся.

Все помнят, к каким последствиям для отношений двух стран привел инцидент со сбитым в ноябре 2015 года турецким истребителем российского бомбардировщику Су-24 у границ Турции и Сирии. Тогда Москва в категорической форме требовала извинений и материальной компенсации, а также ввела жесткие санкции против Турции.

Эксперт по евразийской политике аналитического центра «Международная организация стратегических исследований» (Анкара) Керим Хас (Kerim Has) в интервью «Голосу Америки» заметил, турецко-российские отношения претерпевают настолько серьезные колебания, что предсказать и спрогнозировать дальнейшее развитие событий становится все более затруднительным.

По его мнению, существует ряд «побочных факторов», которые напрямую влияют на взаимодействие Анкары и Москвы.

«Еще недавно на фоне примирения сторон после того, как был сбит российский самолет, оба государства пошли на весомые для себя уступки на сирийском направлении, – напомнил он. – В то же время череда трагических событий не перестает преследовать турецко-российский диалог. Все это вызывает бурную дискуссию в турецком обществе».

Произошедший в Сирии инцидент подлил масла в огонь, однако, несмотря на это, реакция турецкого руководства была весьма сдержанной, полагает аналитик.

«Причин этому может быть несколько, – предположил он. – Во-первых, трагический инцидент произошел в ходе совместной операции, а значит ответственность за возможные ошибки лежит на обеих сторонах.

Именно этим объясняется и тот факт, что Москва не принесла Анкаре извинений, а выразила соболезнования. Более того, вопрос материальной компенсации семьям погибших и пострадавших не поднимается».

Однако совершенно очевидно, что в этом случае перед Анкарой возникает дилемма: Турция – член НАТО и, несмотря на охладевшие отношения по оси Анкара – Запад, детальный обмен разведывательными данными с Москвой противоречит турецким обязательствам

Кроме того, турецкая сторона не отрицает возможной недостаточной координации в разведывательных данных, которыми оперируют обе стороны, указал Керим Хас.

«В то же время, не отменен предстоящий в марте саммит Совета сотрудничества высшего уровня между Турцией и Россией, что говорит о намерении двух сторон продолжать наметившийся прогресс в отношениях», – подчеркнул он.

На его взгляд, происходящие события должны побудить Москву и Анкару пойти на еще более плотное сотрудничество с целью недопущения подобных ЧП в будущем.

«Однако совершенно очевидно, что в этом случае перед Анкарой возникает дилемма: Турция – член НАТО и, несмотря на охладевшие отношения по оси Анкара – Запад, детальный обмен разведывательными данными с Москвой противоречит турецким обязательствам (перед Североатлантическим сообществом), – продолжил аналитик. – В этом контексте Анкаре придется предпринять усилия для сбалансированного подхода и дальнейшего взаимодействия с Россией и Западом, в целом».

Ситуация во многом осложняется приходом к власти в США новой администрации, основные постулаты внешней политики которой вызывают много вопросов, утверждает Керим Хас.

«Турция выражает надежду на более плотные и доверительные отношения с новой администрацией США, однако уже сейчас есть ряд моментов, которые напрямую могут коснуться стратегических интересов Анкары.

Так, в недавнем указе Трампа сказано, что Вашингтон планирует создать зоны безопасности в Сирии и других регионах. В то же время нет конкретных данных, о каких регионах идет речь», – резюмировал он.

Потому что в настоящий момент политическая ситуация и отношения между Путиным и Эрдоганом таковы, что предполагать обострение конфликта между Москвой и Анкарой в том русле, в котором он разворачивался, когда был сбит российский самолет, нет никаких оснований

По его свидетельству, это вызывает большое напряжение в Анкаре.

В свою очередь, по оценке директора политических программ Международного центра за справедливую политику Сергея Зацепилова, инцидент, если и отразится на двусторонних отношениях, то только в смысле улучшения взаимодействия между военными.

«Потому что в настоящий момент политическая ситуация и отношения между Путиным и Эрдоганом таковы, что предполагать обострение конфликта между Москвой и Анкарой в том русле, в котором он разворачивался, когда был сбит российский самолет, нет никаких оснований, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – В данном случае это просто военный эпизод, пусть и трагический».

Политолог считает, что турецкие вооруженные силы продолжают оставаться частью военного планирования НАТО.

«Но вместе с тем у Турции есть свои национальные интересы, – уточнил он. – Они распространяются, в том числе, на ситуацию в Сирии и Ближнем Востоке. Поэтому турки крайне заинтересованы в том, чтобы взаимодействовать с Россией».

Америка не возражает против взаимодействия Турции и РФ в борьбе с международным терроризмом

Сергей Зацепилов думает, что членство Турции в НАТО сможет помешать укреплению ее связей с Россией только в том случае, если против этого действительно будут возражать США.

«Но судя по тем внятным и не очень внятным сигналам, которые поступают от новой администрации США и непосредственно президента Трампа, Америка не возражает против взаимодействия Турции и РФ в борьбе с международным терроризмом. Вопрос – что будет пониматься под этим. Полагаю, эта тема еще будет обсуждаться, но прогнозировать, какую позицию займет Вашингтон, пока сложно», – резюмировал он.

Как ему кажется, возможности развития российско-турецкого сотрудничества при Трампе улучшились, а проблемы между Москвой и Вашингтоном могут возникнуть не столько из-за Турции, сколько из-за связей России с Ираном.