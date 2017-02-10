Песков: координаты для авиаударов в Сирии предоставила Турция

Российские авиаудары, в результате которых были непреднамеренно убиты трое турецких военнослужащих в Сирии, проводились на основе координат, предоставленных турецкими вооруженными силами, заявил в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам турецких военных, инцидент с «дружественным огнем» произошел в ходе операции против «Исламского государства».

«Наши военные в ходе нанесения ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были нам переданы турецкими партнерами. И в пределах этих координат турецких военных быть не должно было. Поэтому эти непреднамеренные удары имели место», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также рассказал, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган детально и конструктивно обсудили ситуацию с непреднамеренным ударом.