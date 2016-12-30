Россия нанесла авиаудары в поддержку турецкой армии в Сирии

Российские истребители бомбили позиции ИГ в районе города Эль-Баб
Российские истребители за последние сутки нанесли удары по трем объектам «Исламского государства» в городе Эль-Баб на севере Сирии.
Об этом сообщили турецкие вооруженные силы.
По видимости, это первые российские авиаудары в поддержку операций турецкой армии в этом районе.
Тем временем в полночь на всей территории Сирии началось хрупкое перемирие, достигнутое при посредничестве России и Турции. На «Исламское государство» перемирие не распространяется.
Сирийские повстанцы, которых поддерживает Турция, осаждают Эль-Баб уже несколько недель в рамках наступательной операции.