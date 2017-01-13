Трамп обещает предоставить новый отчет о хакерских атаках в течение 90 дней после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что в течение 90 дней с момента его инаугурации будет представлен новый доклад о хакерских атаках во время выборов.

Ссылаясь на российские претензии об отсутствии информации на этот счет, Трамп обвинил своих «политических противников» и «разведку» в фабрикации и обнародовании отчетов, содержащих компрометирующую информацию о нем.

«Факты, полностью вымышленные мерзкими политтехнологами, как демократами, так и республиканцами. Это фейковые новости! Россия говорит, что ничего подобного не было. Возможно, опубликовавшая их "разведка" заранее знала, что никаких доказательств нет и не будет. Мои люди представят полный отчет о кибератаках в течение 90 дней», - написал Трамп в Twitter.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/819864373988573184

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/819865802849587200

Ранее американское разведсообщество установило причастность к вмешательству российских властей во главе с президентом Путиным в предвыборный процесс в США - на пресс-конференции в среду Трамп подтвердил эту информацию. Однако избранный президент решительно отверг утверждения о том, что Россия располагает о нем компрометирующей информацией.

Ранее на этой неделе информационный интернет-сайт BuzzFeed опубликовал на своей странице составленное им досье о неподобающем поведении Трампа во время одного из его визитов в Москву, также утверждая, что правительство России «культивировало, поддерживало Трампа и помогало ему» в течение многих лет.

Помимо всего прочего, в докладе содержатся утверждения, которые пока остаются неподтвержденными, в том числе, о том, что Майкл Коэн, один из адвокатов Трампа, ездил в Чехию и встречался с российскими оперативниками. Коэн, в свою очередь, сообщил американским журналистам, что никогда не был в этой стране, в то время как представители чешской разведки заявили, что не имеют никаких сведений о его регистрации ни в одном из аэропортов страны.

Избранный президент назвал отчета сайта фейком.

Директор национальной разведки Джеймс Клэппер США в среду заявил, он сообщил Трампу о неучастии разведывательного сообщества в создании документа, утверждающего, что Россия владеет компрометирующей избранного президента информацией.

Избранный президент сообщил об этом в Твиттере в четверг, написав, что Клэппер осуждает «ложный и фиктивный отчет, который был незаконно распространен. Сфабрикованные, липовые факты. Очень жаль!»